 
الإثنين 2025-01-20 07:08 م
 

اجتماع تنسيقي يبحث تعزيز سلاسل التوريد بالعقبة

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
سلطة منطقة العقبة الاقتصادية
الإثنين، 20-01-2025 05:25 م

الوكيل الإخباري-    قال رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نايف الفايز، إن العقبة هي الأكثر مرونة في التعامل مع الوضع التجاري وتعتبر نموذجا للتشاركية والعمل المشترك بين السلطة والقطاعين العام والخاص.

اضافة اعلان


وشدد الفايز، خلال ترؤسه اجتماعا تنسيقيا اليوم الاثنين، مع مديري الدوائر والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص المعنية بسلاسل التوريد بحضور محافظ العقبة خالد الحجاج، ورئيس مجلس المحافظة حرب العويضات، ورئيس غرفة تجارة العقبة نائل الكباريتي، على أهمية استثمار الفرص الرامية إلى استغلال الوضع المحيط بنا وضرورة الجاهزية وتوحيد الجهود الرقابية وتسهيل الإجراءات المتعلقة بسلاسل التوريد.

 
gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب والرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن في البيت الأبيض

أخبار محلية ترامب وبايدن يصلان إلى الكونغرس لبدء مراسم التنصيب

ترامب

عربي ودولي ترامب: العفو الذي أصدره بايدن "مخز"

جامعة اليرموك

أخبار محلية جامعة اليرموك تحتفل بيوم الشجرة

رئيسة منظمة شركاء الأردن

أخبار محلية رئيسة منظمة شركاء الأردن تشارك بأعمال المنتدى العالمي لسيدات الأعمال بالبحرين

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يصل البيت الأبيض للقاء بايدن

العيسوي يعزي آل جلوق

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي آل جلوق

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية لجنة تنفيذية لتنظيم مهرجان عمان للتسوق 2025

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية "التربية" وجائزة الحسن للشباب تبحثان العلاقة التشاركية



 




الأكثر مشاهدة