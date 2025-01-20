اجتماع تنسيقي يبحث تعزيز سلاسل التوريد بالعقبة

الوكيل الإخباري- قال رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نايف الفايز، إن العقبة هي الأكثر مرونة في التعامل مع الوضع التجاري وتعتبر نموذجا للتشاركية والعمل المشترك بين السلطة والقطاعين العام والخاص.

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