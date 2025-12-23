اجتماع حكومي حول تطوير الخدمة الاستثمارية الشاملة

الوكيل الإخباري- استضافت وزارة الاستثمار، اليوم الثلاثاء، اجتماعا ضم عددا من الوزراء ومسؤولي المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص الممثلين في الخدمة الاستثمارية الشاملة، بهدف تطويرها وتعزيز صلاحيات المفوضين فيها لدى وزارة الاستثمار، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين تجربة المستثمر.

وعُقد الاجتماع بحضور وزراء، الداخلية مازن الفراية، والعمل خالد البكار، والصحة الدكتور إبراهيم البدور، والزراعة الدكتور صائب خريسات، والسياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، والبيئة أيمن سليمان، وأمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة.



وأكد وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة، خلال الاجتماع، أهمية تطوير الخدمة الاستثمارية الشاملة في وزارة الاستثمار كأولوية لتبسيط الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد والكلف على المستثمرين والمراجعين، مشيرا إلى أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي ورفع مستوى الصلاحيات الممنوحة لمفوضي الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة في وزارة الاستثمار، وبما ينعكس إيجابا على سرعة إنجاز المعاملات، ضمن الأطر التنظيمية المعمول بها.



كما ناقش الوزراء والحضور فرص تحسين آليات عمل المفوضين، وتنظيم الصلاحيات الممنوحة لهم، ضمن منظومة إجراءات وعمل حكومي مشترك، وبموجب تعليمات تصدر بهذا الشأن، في إطار مؤسسي واضح يخدم رحلة المستثمر.



ويأتي هذا الاجتماع في سياق الجهود الحكومية المتواصلة لتعزيز الشراكة والتنسيق بين المؤسسات المختلفة، بالاستفادة من التغذية الراجعة والتقييم الدوري المستمر للخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وبما يضمن الارتقاء بها وفقا لأفضل المعايير وأمثلها.