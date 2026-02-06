اجتماع عربي أوروبي في سلوفينيا يؤكد أولوية وقف النار في غزة وإدخال المساعدات

وبحث الوزراء خلال اللقاء سبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وفي مقدّمها الأوضاع في قطاع غزة وضرورة الالتزام في اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ بنوده كاملة، وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى القطاع، والجهود المبذولة لإنجاح خطة السلام التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب والمضي نحو أفق سياسي واضح يجسّد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حلّ الدولتين.
كما بحث الوزراء الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، وأكّدوا ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللا شرعية في الضفة الغربية والانتهاكات الإسرائيلية في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة والتي تدفع نحو تفاقم الأوضاع وتقوّض كلّ جهود التهدئة.
وثمّن الوزراء مواقف سلوفينيا في دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة واعترافها بالدولة الفلسطينية على أساس حلّ الدولتين.
