اجتماع في إربد يبحث الواقع المروري في محيط مدينة الحسن للشباب

وشارك في الاجتماع مندوبون عن مختلف الجهات المعنية، منها: بلدية إربد الكبرى، وإدارة الترخيص، وإدارة السير، والمعهد المروري، ووحدة أمن الملاعب.
واستعرض مدير المدينة بالوكالة، معتز الملكاوي، أبرز التحديات المرورية والتنظيمية التي تترافق مع إقامة الفعاليات الكبرى، مشيرًا إلى أهمية تكامل الأدوار والتنسيق المشترك بين مختلف الجهات الأمنية والخدمية، لضمان بيئة آمنة ومنظمة لجميع الزوار.
وأوصى الاجتماع بتحديد آلية لدخول المركبات إلى ساحات المدينة، تُعتمد مسبقًا بالتنسيق مع إدارة المدينة، وإنشاء جسور مشاة على مداخل المدينة الرئيسية، ومخاطبة الدوائر الحكومية والأهلية والمدارس المحيطة لفتح مواقفها أمام المواطنين والزوار خلال الفعاليات، بما يُسهم في التخفيف من الضغط المروري على مداخل المدينة وساحاتها.
ودعا إلى تخصيص مسارات خاصة للمشاة والحافلات داخل المدينة، والتنسيق مع بلدية إربد الكبرى لتحسين البنية التحتية المحيطة بالمدينة، وتحديث الإشارات المرورية، وإطلاق حملات توعوية مرورية موجهة للزوار والرواد، بالتعاون مع المعهد المروري.
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