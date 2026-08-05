الأربعاء 2026-08-05 10:20 ص

اجتماع في الأردن لبحث الإجراءات الإسرائيلية في القدس ومقدساتها

اجتماع في الأردن لبحث الإجراءات الإسرائيلية في القدس ومقدساتها
اجتماع في الأردن لبحث الإجراءات الإسرائيلية في القدس ومقدساتها
 
الأربعاء، 05-08-2026 07:50 ص
الوكيل الإخباري-   يستضيف الأردن الأربعاء اجتماعاً لوزراء خارجية الدول العربية الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، وأمين عام جامعة الدول العربية، ووزراء خارجية جمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، وماليزيا.اضافة اعلان


وسيبحث الاجتماع الأوضاع في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية؛ لبلورة موقف مشترك في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية غير الشرعية التي تستهدف هوية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وتضم اللجنة في عضويتها، إلى جانب الأردن، الجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية العراق، ودولة فلسطين، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، والأمين العام لجامعة الدول العربية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

لبنان .. نقل السفير الفلسطيني السابق إلى المستشفى عقب توقيفه بتهم فساد واختلاس

عربي ودولي لبنان .. نقل السفير الفلسطيني السابق إلى المستشفى عقب توقيفه بتهم فساد واختلاس

حرائق غابات غرب كندا تدمر 230 منزلا

عربي ودولي حرائق غابات غرب كندا تدمر 230 منزلا

تعرف على أسعار الخضار والفواكه في الأردن اليوم

اقتصاد محلي 2.9 ألف طن خضار وفواكه ترد السوق المركزي

مصدر إيراني ينفي إعادة فتح مضيق هرمز

عربي ودولي استقرار الشحن في الخليج وسط ضبابية بشأن محادثات إنهاء الحرب

ارشيفية

خاص بالوكيل الازدحام يخنق عمّان .. مسيس والوراورة يكشفان أسباب الأزمة والحلول

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية

قبل عودة المدارس .. من ينقذ العاصمة عمان من الغرق المروري ؟

ترند قبل عودة المدارس .. من ينقذ العاصمة عمان من الغرق المروري ؟

15 قتيلا على الأقل في القصف الروسي الليلي على منطقة كييف

عربي ودولي 15 قتيلا على الأقل في القصف الروسي الليلي على منطقة كييف



 
 






الأكثر مشاهدة

 