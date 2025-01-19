اجتماع في الصندوق الهاشمي لتنمية البادية يناقش تطوير برنامج إعداد القادة

الوكيل الإخباري- بحضور سمو الأميرة بسمة بنت علي، رئيس مجلس أمناء الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، عقد اليوم الأحد، اجتماع لمناقشة آليات تطوير برنامج إعداد القادة، ليكون برنامجا رياديا يخدم جميع أبناء البادية الأردنية.

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وشارك في الاجتماع وزير الشباب المهندس يزن شديفات، ومدير عام الصندوق جمال طراد الفايز، وعدد من المعنيين من كلا الجانبين.