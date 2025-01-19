اجتماع في الصندوق الهاشمي لتنمية البادية يناقش تطوير برنامج إعداد القادة

وشارك في الاجتماع وزير الشباب المهندس يزن شديفات، ومدير عام الصندوق جمال طراد الفايز، وعدد من المعنيين من كلا الجانبين.
وبحث الاجتماع سبل تعزيز آفاق التعاون والتنسيق بين الصندوق ووزارة الشباب ومركز إعداد القيادات الشبابية، عبر سلسلة من المشاريع والبرامج التي سيتم العمل من خلالها، لتمكين وتأهيل أبناء البادية وصقل مهاراتهم القيادية، بما يحقق طموحاتهم ويعزز دورهم في خدمة مجتمعاتهم.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق
-
الملك يؤكد ضرورة ضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
-
الديوان الملكي يعزي الماضي
-
ولي العهد يترأس الاجتماع الأول للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل
-
90 بالمائة نسبة إنجاز مركز تنمية المجتمع المحلي في الطفيلة
-
جمعية رجال الأعمال تبحث آفاق العلاقات الاقتصادية مع الفلبين
-
وزير العمل: لا نقبل مخالفة القانون ولا نقبل تعطل عمل المنشآت
-
"التربية" تطلق حملة لرفع الوعي حول الدمج والتنوع في التعليم