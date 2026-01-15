اجتماع في وزارة الأشغال لتقييم خطط الطوارئ

ووجه أبو السمن وفق بيان للوزارة، مدراء الأشغال بالبدء الفوري بطرح عطاءات عاجلة لمعالجة الأضرار التي خلفها الشتاء خلال الأسابيع الماضية، مشدداً على ضرورة حصر الملاحظات المتكررة وتجهيز مقترحات فنية وعملية لمنع حدوثها مجدداً.
وأوعز بإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بهذه العطاءات ومعالجة المواقع المتضررة خلال عشرة أيام، مع تحديد الكلف التقديرية ووصف العمل بدقة لكل منطقة.
-
أخبار متعلقة
-
مطارات الأردن تتجاوز 10 ملايين مسافر خلال العام الماضي
-
مجلس مفوضي سلطة العقبة يقر منح وتجديد شهادات لممارسة النشاط الاقتصادي
-
صدور قرار تأجيل انتخابات مجلس أمانة عمان لـ6 أشهر في الجريدة الرسمية
-
بسعر 21 دينارا لكل 5 لترات… زيت الزيتون التونسي يصل إلى مستودعات "الاستهلاكية المدنية"
-
طوقان تبحث مع معهد النمو الأخضر تعزيز الشراكة وحشد التمويل المناخي
-
بحث التعاون بين "العقبة الخاصة" والسفارة الأميركية
-
محافظة: صندوق دعم الطالب سينهي ديونه للجامعات الرسمية نهاية 2026
-
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في ندوة حوارية حول الوظيفة الاتصالية للأحزاب بعد الانتخابات