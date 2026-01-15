اجتماع في وزارة الأشغال لتقييم خطط الطوارئ

الوكيل الإخباري- عقد وزير الأشغال العامة والإسكان، ماهر أبو السمن، اجتماعاً موسعاً، الخميس، مع مدراء مديريات الأشغال في المحافظات، خُصص لمراجعة وتقييم الخطط الميدانية التي نُفذت خلال المنخفضات الجوية التي مرت بها المملكة خلال الشهر المنصرم، وتحديد الثغرات لتعزيز الاستجابة في الحالات المقبلة.

اضافة اعلان



ووجه أبو السمن وفق بيان للوزارة، مدراء الأشغال بالبدء الفوري بطرح عطاءات عاجلة لمعالجة الأضرار التي خلفها الشتاء خلال الأسابيع الماضية، مشدداً على ضرورة حصر الملاحظات المتكررة وتجهيز مقترحات فنية وعملية لمنع حدوثها مجدداً.