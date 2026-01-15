الخميس 2026-01-15 08:39 م

اجتماع في وزارة الأشغال لتقييم خطط الطوارئ

وزارة الأشغال العامة والإسكان
وزارة الأشغال
 
الخميس، 15-01-2026 06:57 م

الوكيل الإخباري-   عقد وزير الأشغال العامة والإسكان، ماهر أبو السمن، اجتماعاً موسعاً، الخميس، مع مدراء مديريات الأشغال في المحافظات، خُصص لمراجعة وتقييم الخطط الميدانية التي نُفذت خلال المنخفضات الجوية التي مرت بها المملكة خلال الشهر المنصرم، وتحديد الثغرات لتعزيز الاستجابة في الحالات المقبلة.

اضافة اعلان


ووجه أبو السمن وفق بيان للوزارة، مدراء الأشغال بالبدء الفوري بطرح عطاءات عاجلة لمعالجة الأضرار التي خلفها الشتاء خلال الأسابيع الماضية، مشدداً على ضرورة حصر الملاحظات المتكررة وتجهيز مقترحات فنية وعملية لمنع حدوثها مجدداً.


وأوعز بإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بهذه العطاءات ومعالجة المواقع المتضررة خلال عشرة أيام، مع تحديد الكلف التقديرية ووصف العمل بدقة لكل منطقة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

كندا تخصص 28.4 مليون دولار لدعم الأردن في مجالات متعددة

عربي ودولي مقتل كندي في احتجاجات إيران

شعار حركة المقاومة الإسلامية "حماس"

فلسطين حماس ترحب بتشكيل لجنة التكنوقراط لإدارة قطاع غزة

لبنان يرحب بعقد مؤتمر في الرياض حول اليمن

عربي ودولي جيش الاحتلال يقصف أهدافا لحزب الله في عدة مناطق لبنانية

أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني، اليوم الأحد، عن منح الترخيص الرسمي لمطار مدينة عمّان لتشغيل الرحلات الجوية المدنية. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة المتواصلة لدعم مشاريع قطاع الطيران المدني، وبم

أخبار محلية مطارات الأردن تتجاوز 10 ملايين مسافر خلال العام الماضي

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

أخبار محلية مجلس مفوضي سلطة العقبة يقر منح وتجديد شهادات لممارسة النشاط الاقتصادي

وزارة الأشغال العامة والإسكان

أخبار محلية اجتماع في وزارة الأشغال لتقييم خطط الطوارئ

العاصمة عمان

أخبار محلية صدور قرار تأجيل انتخابات مجلس أمانة عمان لـ6 أشهر في الجريدة الرسمية

زيت الزيتون

أخبار محلية بسعر 21 دينارا لكل 5 لترات… زيت الزيتون التونسي يصل إلى مستودعات "الاستهلاكية المدنية"



 






الأكثر مشاهدة