اجتماع للجنة الاستشارية لمحمية غابات عجلون للمحيط الحيوي

الوكيل الإخباري- ترأس محافظ عجلون نايف الهدايات اليوم الثلاثاء، في قاعة الأكاديمية الملكية لحماية الطبيعة، اجتماعا للجنة الاستشارية لمحمية غابات عجلون للمحيط الحيوي.

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وأكد الهدايات أن محمية غابات عجلون من المناطق السياحية المميزة ويقصدها الزوار نظرا لدورها في مجال السياحة البيئية وبرامجها وفق خطط مدروسة خاصة في مجال الحماية والاستدامة.



ودعا إلى تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة للمحمية لتتمكن من تنفيذ نشاطاتها وبرامجها بكل يسر وسهولة وإدامة خدماتها للزوار، معربا عن اعتزازه بالشراكات بين المحمية والمؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني ما ساهم في تعزيز دورها.



بدوره، استعرض مدير المحمية عدي القضاة، نشاطات المحمية وبرامجها وأبرز طموحاتها بما يتواءم وتطلعات الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، مشيرا إلى أن المحمية استقبلت العام الماضي 177 ألف زائر وخلال النصف الأول من هذا العام استقبلت 35 ألف زائر.



وأكد أن حصول المحمية على الاعتراف الدولي ضمن شبكات المحيط التابعة لليونسكو يعكس القيمة البيئية العالمية للمحمية كنموذج رائد في حماية الغابات والتنوع الحيوي.



وبين أنه من الإنجازات توسعة مطعم برية البلوط بدعم من مجلس المحافظة وتنفيذ برنامج فارس الطبيعة بالتعاون مع وزارة التربية وتدريب 450 طالبا، مشيرا إلى لوجود 6 مسارات سياحية وبرامج سياحة بيئية.