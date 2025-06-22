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اجتماع لمتابعة ترتيبات افتتاح وتشغيل المعرض الدائم للمنتجات الريفية

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
 
الأحد، 22-06-2025 02:56 م

الوكيل الإخباري-    عقد اجتماع موسع في العاصمة، اليوم الأحد، لمتابعة آخر التحضيرات المتعلقة بافتتاح وتشغيل المعرض الدائم للمنتجات الريفية، بحضور وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، ووزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة والمدير العام للمؤسسة التعاونية الأردنية عبد الفتاح الشلبي، وممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في الأردن رندة أبو الحسن.

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ويأتي الاجتماع في إطار استكمال الجهود الحكومية والشراكات الدولية لدعم المجتمعات الريفية وتمكينها اقتصاديا من خلال إنشاء سوق دائم لعرض وتسويق منتجات الأسر الريفية والجمعيات التعاونية في المملكة.


وناقش المجتمعون آليات التشغيل الفعال للمعرض، وتوزيع المهام بين الجهات الشريكة، إضافة إلى مناقشة خطط الإدارة الفنية والتسويقية لضمان الاستدامة وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة، إضافة إلى التأكيد على تكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني لضمان نجاح المشروع.

 
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