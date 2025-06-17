اجتماع لمتابعة مشروع المجترات الصغيرة وانتشال الأسر الريفية من الفقر

وحضر الاجتماع أمين عام الوزارة المهندس محمد الحياري، ومستشار منظمة إيفاد (IFAD) في الأردن الدكتور فيصل العواودة، ومدير المشروع المهندس رائد قطامين، وبمشاركة عبر الاتصال المرئي للمدير الإقليمي لمنظمة إيفاد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الدكتور فريج جيجان.
وقال بيان للوزارة إن الاجتماع جاء في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى توسيع نطاق المشروع بعد نجاح المرحلة الأولى التي تم تنفيذها في شمال المملكة، والتي لاقت استحسانا كبيرا من المستفيدين وحققت نتائج ملموسة في تحسين سبل معيشة الأسر الريفية.
-
أخبار متعلقة
-
مجمع اللغة العربية يبدأ فعاليات موسمه الثقافي
-
غرفة متعددة الأغراض ضمن مشاريع "سنبلة" بـ"تربية بني عبيد"
-
ارتفاع مساحة الأبنية المرخصة في المملكة بنسبة 19.8% خلال الثلث الأول من العام الحالي
-
الحكومة تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان استدامة المخزون والتزود بالوقود البديل لمدة 20 يوما
-
أمانة عمّان تبدأ إزالة مبانٍ لتحديث منطقة المحطة .. تعرف على التفاصيل
-
وزارة الداخلية: عودة أكثر من 80 ألف لاجئ سوري طواعية
-
إيرلندا ضيف شرف الدورة السادسة من مهرجان عمان السينمائي الدولي "أول فيلم"
-
"المدن الصناعية" تدعو للاستفادة من الحوافز بـ "الطفيلة الصناعية"