اجتماع لمجلس التطوير التربوي بمديرية التربية في لواء الكورة

وأكد مدير التربية والتعليم للواء الكورة أسعد الشرع، أهمية تعاون مجلس التطوير ورؤساء الشبكات مع المدارس من خلال المساندة بجميع البرامج والحملات والمبادرات الداعمة لرسالة وزارة التربية والتعليم ومن أهمها؛ (مسار التعليم المهني BTEC، لمدرستي أنتمي، برنامج التدخلات العلاجية)، والعمل على تقديم الدعم والشراكة مع أولياء الأمور فيما يتعلق بإجراءات الدوام الرسمي للطلبة، وخاصة دوام طلبة الثانوية العامة، وعملية احتساب الغياب للطلبة، وعدم التهاون في ذلك حفاظًا على مصلحة الطلبة.
وتحدث الشرع خلال الاجتماع عن المسارات الأكاديمية والمهنية التي تم استحداثها في عدد من مدارس المديرية ودورها في صقل وتعزيز مهارات الطلبة.
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