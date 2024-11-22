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اجتماع لمجلس التطوير التربوي بمديرية التربية في لواء الكورة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
الجمعة، 22-11-2024 07:21 م

الوكيل الإخباري-   عقد مجلس التطوير التربوي لمديرية التربية والتعليم للواء الكورة اجتماعاً في قاعة قسم الإشراف التربوي، وذلك لبحث العديد من المواضيع التي تهم الميدان التربوي، بحسب بيانٍ صحفي صادر اليوم الجمعة عن مديرية تربية لواء الكورة .

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وأكد مدير التربية والتعليم للواء الكورة أسعد الشرع، أهمية تعاون مجلس التطوير ورؤساء الشبكات مع المدارس من خلال المساندة بجميع البرامج والحملات والمبادرات الداعمة لرسالة وزارة التربية والتعليم ومن أهمها؛ (مسار التعليم المهني BTEC، لمدرستي أنتمي، برنامج التدخلات العلاجية)، والعمل على تقديم الدعم والشراكة مع أولياء الأمور فيما يتعلق بإجراءات الدوام الرسمي للطلبة، وخاصة دوام طلبة الثانوية العامة، وعملية احتساب الغياب للطلبة، وعدم التهاون في ذلك حفاظًا على مصلحة الطلبة.


وتحدث الشرع خلال الاجتماع عن المسارات الأكاديمية والمهنية التي تم استحداثها في عدد من مدارس المديرية ودورها في صقل وتعزيز مهارات الطلبة.

 
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