الأحد 2025-03-23 03:36 م
 

اجتماع لوزيري التنمية الاجتماعية والعمل لبحث عدد من البرامج المشتركة

وفاء بني مصطفى
وفاء بني مصطفى
 
الأحد، 23-03-2025 03:26 م
الوكيل الإخباري-   بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة مجلس إدارة صندوق المعونة الوطنية وفاء بني مصطفى، اليوم الأحد، مع وزير العمل خالد البكار، عدداً من البرامج المشتركة في مجال الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، بحضور المعنيين من الوزارتين.  اضافة اعلان


وأكدت بني مصطفى، على التوجيهات الملكية بالتركيز على التمكين الاقتصادي للأفراد والأسر المنتفعة مع صندوق المعونة الوطنية، بهدف نقلهم من الإعتماد على المساعدات إلى الإنتاج والمشاركة في سوق العمل. 

وأشارت إلى ترابط محوري كرامة المتعلق بالمساعدات، ومحور فرصة المتعلق بتوفير فرص العمل اللائق، مبينةً أن الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية تسعى لتوفير التدريب والتأهيل لأبناء الأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية، وتشجيعهم على الإلتحاق بسوق العمل.
 
 
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