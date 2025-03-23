اجتماع لوزيري التنمية الاجتماعية والعمل لبحث عدد من البرامج المشتركة

وأكدت بني مصطفى، على التوجيهات الملكية بالتركيز على التمكين الاقتصادي للأفراد والأسر المنتفعة مع صندوق المعونة الوطنية، بهدف نقلهم من الإعتماد على المساعدات إلى الإنتاج والمشاركة في سوق العمل.
وأشارت إلى ترابط محوري كرامة المتعلق بالمساعدات، ومحور فرصة المتعلق بتوفير فرص العمل اللائق، مبينةً أن الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية تسعى لتوفير التدريب والتأهيل لأبناء الأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية، وتشجيعهم على الإلتحاق بسوق العمل.
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