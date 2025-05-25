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اجتماع مدريد+.. إجماع دولي على تنفيذ حل الدولتين وإنهاء الحرب وتدفق المساعدات

من الاجتماع الوزاري "مدريد+" في إسبانيا
من الاجتماع الوزاري "مدريد+" في إسبانيا
 
الأحد، 25-05-2025 11:30 م
الوكيل الإخباري-   عقد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، عددًا من اللقاءات الثنائية مع وزراء ومسؤولين على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة مدريد الموسّعة (مدريد+) الذي تستضيفه إسبانيا من أجل تنفيذ حل الدولتين.اضافة اعلان


والتقى الصفدي مع وزيرة الخارجية في جمهورية آيسلندا ثورغيردور كاترين غونارسدوتير، ووزير الخارجية البرتغالي باولو رانجيل، ووزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون، وبحث معهم سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات، والتنسيق المشترك حيال التطورات في المنطقة.

وأكّد الصفدي أهمية دعم الجهود المُستهدِفة دعم تنفيذ حل الدولتين، سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدّد الصفدي خلال اللقاءات على ضرورة تكاتف الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري، والتوصل لاتفاق دائم وشامل لإطلاق النار، وفتح المعابر لضمان إدخال المساعدات إلى القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.

كما أكّد الصفدي ضرورة وقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة والانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.
 
gnews

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