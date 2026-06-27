السبت 2026-06-27 07:25 م

اجتماع موسّع في جرش لمتابعة الاستعدادات لفعالية دعم المنتخب الوطني

المنتخب الوطني
المنتخب الوطني
 
السبت، 27-06-2026 05:55 م

الوكيل الإخباري-    عقد في محافظة جرش اليوم السبت، اجتماع موسع بحضور وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، ووزير الثقافة مصطفى الرواشدة، ووزير الشباب الدكتور رائد العدوان، محافظ جرش الدكتور مالك الخريسات، ورئيس لجنة البلدية محمد بني ياسين، إلى جانب المجلسين التنفيذي والأمني، ورؤساء مجالس البلديات في المحافظة، وكافة الجهات الرسمية ذات العلاقة، لمتابعة الاستعدادات لفعالية دعم ومؤازرة المنتخب الوطني في مباراته المقبلة.

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وأكد المصري، أن هذا الحدث يشكل نموذجا متقدما للتكامل بين مؤسسات الدولة، مشيدا بمستوى التنسيق العالي بين مختلف الجهات والجهود المبذولة لإنجاح الفعالية على مختلف المستويات.

 
 


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