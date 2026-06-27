اجتماع موسّع في جرش لمتابعة الاستعدادات لفعالية دعم المنتخب الوطني

الوكيل الإخباري- عقد في محافظة جرش اليوم السبت، اجتماع موسع بحضور وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، ووزير الثقافة مصطفى الرواشدة، ووزير الشباب الدكتور رائد العدوان، محافظ جرش الدكتور مالك الخريسات، ورئيس لجنة البلدية محمد بني ياسين، إلى جانب المجلسين التنفيذي والأمني، ورؤساء مجالس البلديات في المحافظة، وكافة الجهات الرسمية ذات العلاقة، لمتابعة الاستعدادات لفعالية دعم ومؤازرة المنتخب الوطني في مباراته المقبلة.

اضافة اعلان