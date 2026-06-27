اجتماع موسّع في جرش لمتابعة الاستعدادات لفعالية دعم المنتخب الوطني

وأكد المصري، أن هذا الحدث يشكل نموذجا متقدما للتكامل بين مؤسسات الدولة، مشيدا بمستوى التنسيق العالي بين مختلف الجهات والجهود المبذولة لإنجاح الفعالية على مختلف المستويات.
-
أخبار متعلقة
-
"مكاتب السياحة": جهود الوزارة والهيئة بفعاليات كأس العالم عززت حضور الأردن عالمياً
-
مؤتمر التغير المناخي يوصي بتعزيز النقل الكهربائي والمدن الذكية
-
البيت الأردني في تكساس يواصل فعالياته الترويجية والثقافية
-
تنويه هام بخصوص مباراة النشامى والأرجنتين
-
بيان صادر عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
-
بنك الملابس ينهي فعالية الصالة المتنقلة في الرويشد
-
بلدية الطيبة تنفذ حملة بيئية في "دير السعنة"
-
عروض "أيام الفيلم الباكستاني" تنطلق الخميس