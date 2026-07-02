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اجتماع يبحث استعدادات انطلاق مهرجان جرش

ب
أرشيفية
 
الخميس، 02-07-2026 05:18 م

الوكيل الإخباري- ترأس محافظ جرش مالك خريسات اجتماعا للمجلس الأمني، بحضور المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون يزن الخضير، لمراجعة الاستعدادات النهائية لانطلاق فعاليات المهرجان، وبحث مستوى الجاهزية التنظيمية والخدمية واللوجستية، بما يضمن نجاح الحدث وإخراجه بالصورة التي تليق بالأردن.

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وأكد خريسات أن مهرجان جرش يشكل نافذة ثقافية ووطنية تعكس هوية الأردن وإرثه الحضاري، مبينا أهمية تكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية، واستكمال جميع التحضيرات وفق أعلى معايير التنظيم، لتوفير بيئة متكاملة تضمن راحة الزوار وسلاسة سير الفعاليات.


من جهته، استعرض الخضير، أبرز ملامح الدورة الجديدة، والتي تضم 213 فعالية أردنية وعربية ودولية، تقام في أكثر من 15 موقعا داخل المدينة الأثرية، إلى جانب افتتاح مسرح (The Hippodrome) في مضمار سباق الخيل، الذي يشكل إضافة نوعية للمهرجان، ويحتضن عروضا ثقافية وفلكلورية متنوعة، إضافة إلى سوق للحرف والمنتجات المحلية.


كما تناول الاجتماع سير الأعمال التنظيمية واللوجستية، بما في ذلك تجهيز مواقع الفعاليات، وتطوير المداخل، واستكمال مرافق الخدمات، واعتماد منظومة التذاكر الإلكترونية، بما يسهم في تسهيل حركة الزوار ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، استعدادا لانطلاق المهرجان في موعده المقرر، بما يعزز مكانته كواحد من أبرز المهرجانات الثقافية في المنطقة.

 
 


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