اجتماع يبحث استعدادات انطلاق مهرجان جرش

الوكيل الإخباري- ترأس محافظ جرش مالك خريسات اجتماعا للمجلس الأمني، بحضور المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون يزن الخضير، لمراجعة الاستعدادات النهائية لانطلاق فعاليات المهرجان، وبحث مستوى الجاهزية التنظيمية والخدمية واللوجستية، بما يضمن نجاح الحدث وإخراجه بالصورة التي تليق بالأردن.

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وأكد خريسات أن مهرجان جرش يشكل نافذة ثقافية ووطنية تعكس هوية الأردن وإرثه الحضاري، مبينا أهمية تكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية، واستكمال جميع التحضيرات وفق أعلى معايير التنظيم، لتوفير بيئة متكاملة تضمن راحة الزوار وسلاسة سير الفعاليات.



من جهته، استعرض الخضير، أبرز ملامح الدورة الجديدة، والتي تضم 213 فعالية أردنية وعربية ودولية، تقام في أكثر من 15 موقعا داخل المدينة الأثرية، إلى جانب افتتاح مسرح (The Hippodrome) في مضمار سباق الخيل، الذي يشكل إضافة نوعية للمهرجان، ويحتضن عروضا ثقافية وفلكلورية متنوعة، إضافة إلى سوق للحرف والمنتجات المحلية.