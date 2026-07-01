اجتماع يبحث الواقع المائي في إربد

الوكيل الإخباري- أكد محافظ إربد فراس أبو الغنم ورئيس هيئة مديري شركة مياه اليرموك الدكتور أسامة المحيسن، أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين، بما يضمن استدامة خدمات المياه والصرف الصحي، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الأربعاء في دار المحافظة، حضره مدير عام شركة مياه اليرموك جيسلان جوفانون، بحث واقع خدمات المياه في إربد، والاستعدادات للموسم الصيفي، وآليات دعم الخطط التشغيلية للشركة وتعزيز التعاون المشترك لضمان استمرارية الخدمة.



وأكد أبو الغنم، أن محافظة إربد، وبتوجيهات من وزارة الداخلية، ستواصل تقديم مختلف أشكال الدعم لشركة مياه اليرموك لتمكينها من تنفيذ خططها التشغيلية، مشددا على عدم التهاون في التصدي للاعتداءات على مصادر المياه وشبكاتها أو الوصلات غير القانونية، حفاظا على حقوق المواطنين وتحقيق العدالة في توزيع المياه.



وأشار إلى استمرار التنسيق بين المحافظة والشركة والأجهزة المختصة لمتابعة برامج التزويد المائي، ومعالجة التحديات الميدانية، بما يضمن استمرارية الخدمة ورفع مستوى الاستجابة لاحتياجات المواطنين، مؤكدا أن الأمن المائي يمثل مسؤولية وطنية تتطلب تكامل جهود مختلف المؤسسات.



من جانبه، أكد المحيسن، أن توفير المياه للمواطنين يشكل أولوية قصوى لدى مياه اليرموك، مبينا أن الشركة تنفذ خطة متكاملة تستهدف رفع كفاءة التشغيل وخفض فاقد المياه، وتعزيز الاستدامة المالية، وتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات، بما ينسجم مع توجهات وزارة المياه والري وسلطة المياه والخطة الاستراتيجية للشركة.



وأضاف أن الشركة تواصل تنفيذ برامجها الرامية إلى تطوير شبكات المياه والصرف الصحي، وتعزيز التحول الرقمي، وتسريع الاستجابة للشكاوى والملاحظات، وبناء القدرات المؤسسية، بما يسهم في تقديم خدمات أكثر كفاءة واستدامة.



بدوره، استعرض جوفانون، استعدادات الشركة للموسم الصيفي، مؤكدا أن الأولوية خلال المرحلة الحالية تتمثل في الحفاظ على استقرار خدمات المياه واستمرارية التزويد، من خلال تعزيز التنسيق مع الحكام الإداريين والجهات الرسمية، وتكثيف الجهود الميدانية لضمان سرعة التعامل مع مختلف التحديات التي قد تطرأ خلال الموسم.