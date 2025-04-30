اجتماع يبحث حلول مرورية في غرب إربد

وتناول الاجتماع أبرز الأزمات المرورية التي تعاني منها شوارع اللواء، حيث جرى استعراض مقترحات لتغيير اتجاهات بعض الطرق، وإغلاق أو استحداث منافذ مرورية، إلى جانب إنشاء إشارات ضوئية جديدة، وإزالة العوائق عن الأرصفة والطرق العامة، وإنشاء جزر وسطية لتنظيم اتجاهات السير، إضافة إلى تركيب مطبات هندسية وتفعيل الرقابة على وسائل النقل العام.
وأكد البطاينة أهمية التركيز على معالجة النقاط الأكثر ازدحامًا، وتقديم حلول عملية تراعي طبيعة كل موقع، مشددًا على ضرورة تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية لضمان تنفيذ التوصيات ومتابعتها ميدانيًا بما ينعكس إيجابًا على انسيابية الحركة المرورية وسلامة المواطنين.
وعقب الاجتماع، نفذت اللجنة جولة ميدانية شملت عددًا من "البؤر الساخنة" والمواقع التي تعاني من مشكلات مرورية ملحوظة، حيث تم الاطلاع ميدانياً على الواقع المروري فيها، والعمل على تشخيص التحديات تمهيدًا لوضع حلول واقعية تسهم في تحسين حركة السير، وتعزيز معايير السلامة العامة في مختلف مناطق اللواء.
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