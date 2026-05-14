اجتماع يبحث سير أعمال مشروع الصرف الصحي بلواء الوسطية

وأكدت الخصاونة، أهمية العمل بروح الفريق الواحد وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات القائمة على المشروع والدوائر الرسمية في اللواء، بما يضمن سير العمل وفق الخطط الزمنية المقررة.
وأشارت إلى أهمية المشاريع التنموية في دعم مسيرة التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددة على ضرورة تسريع وتيرة العمل وتحقيق نسب إنجاز مرتفعة، إلى جانب متابعة الجوانب الفنية كافة، وتفعيل رقم مخصص لاستقبال شكاوى المواطنين والتعامل معها بشكل مباشر وسريع.
من جهته، أكد رئيس لجنة بلدية الوسطية، المهندس فتحي خصاونة، أن لجنة البلدية ستتابع مختلف المستجدات المتعلقة بالمشروع، والعمل على معالجة أي إشكالات قد تطرأ أولاً بأول، لضمان استمرار التنفيذ دون معيقات، وإنجاز مشروع الصرف الصحي واستكماله ضمن المدة الزمنية المحددة.
بدورهم، وعرض القائمون على المشروع لمراحل سير العمل ونسب الإنجاز وخطط التنفيذ، وأبرز المعيقات والملاحظات الواردة من الميدان.
-
أخبار متعلقة
-
لجنة أمانة عمّان تعقد جلستها الثامنة العادية
-
التعليم العالي تعلن عن منح ماجستير مقدمة من الحكومة الماليزية
-
أبو صعيليك: مشاريع النقل والبنية التحتية اللوجستية تعد من المشاريع الاستراتيجية طويلة الأمد
-
الهيئة الخيرية الأردنية تختتم "شركاء التنمية" في جنوب المملكة من العقبة
-
نقابة تصرف 200 دينارا لكل متقاعديها بمناسبة عيدي الاستقلال والأضحى
-
الأردن يرحب باتفاق الإفراج عن أكثر من 1600 محتجز في اليمن
-
متحف السيارات الملكي ينظم احتفالًا بعيد الاستقلال الثمانين الجمعة 22 أيار
-
القطامين: اضطرابات هرمز أكدت أهمية الممرات اللوجستية عالميًا