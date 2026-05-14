اجتماع يبحث سير أعمال مشروع الصرف الصحي بلواء الوسطية

الوكيل الإخباري- بحث اجتماع برئاسة متصرف لواء الوسطية المهندسة ميسون الخصاونة، اليوم الخميس، في مبنى المكتب الاستشاري والمقاول لمشروع الصرف الصحي في قرى غرب إربد، سير أعمال مشروع الصرف الصحي في بلدتي كفر أسد وقم.

وأكدت الخصاونة، أهمية العمل بروح الفريق الواحد وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات القائمة على المشروع والدوائر الرسمية في اللواء، بما يضمن سير العمل وفق الخطط الزمنية المقررة.



وأشارت إلى أهمية المشاريع التنموية في دعم مسيرة التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددة على ضرورة تسريع وتيرة العمل وتحقيق نسب إنجاز مرتفعة، إلى جانب متابعة الجوانب الفنية كافة، وتفعيل رقم مخصص لاستقبال شكاوى المواطنين والتعامل معها بشكل مباشر وسريع.



من جهته، أكد رئيس لجنة بلدية الوسطية، المهندس فتحي خصاونة، أن لجنة البلدية ستتابع مختلف المستجدات المتعلقة بالمشروع، والعمل على معالجة أي إشكالات قد تطرأ أولاً بأول، لضمان استمرار التنفيذ دون معيقات، وإنجاز مشروع الصرف الصحي واستكماله ضمن المدة الزمنية المحددة.