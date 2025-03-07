 
الجمعة 2025-03-07 06:10 م
 

اجتماع يناقش العديد من القضايا التربوية في تربية الوسطية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الجمعة، 07-03-2025 04:27 م

الوكيل الإخباري-   عقد مجلس التطوير التربوي في مديرية التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية، اجتماعا لمناقشة عدد من القضايا التربوية المهمة المتعلقة بمتابعة حضور وغياب الطلبة والاستعداد للاختبارات الدولية والوطنية والتحصيلية.

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وبحسب بيان صحفي صادر عن المديرية، ناقش الاجتماع اختبار القراءة والكتابة، إضافة إلى استعراض أهم الأنشطة المنفذة ضمن مبادرة "لمدرستي انتمي" وبرنامج التدخلات العلاجية.


كما جرى، خلال الاجتماع، التأكيد علي أهمية التعاون المشترك بين جميع الجهات التعليمية والمجتمع المحلي لضمان تحسين العملية التعليمية وتطوير بيئتها بما يخدم مصلحة الطلبة والمعلمين على حد سواء.


وجرى التشديد على ضرورة متابعة تنفيذ التوصيات التي من شأنها رفع كفاءة الأداء التربوي وتحقيق الأهداف التعليمية المرجوة.


ويأتي الاجتماع في إطار جهود المديرية لتعزيز جودة التعليم، وتحقيق التكامل بين مختلف الأقسام والمجالس التربوية، بما يسهم في رفع مستوى التحصيل الأكاديمي والمهني وتحسين بيئة التعلم في المدارس التابعة للمديرية.

 
 
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