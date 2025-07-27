اجتماع يناقش مشاريع مجلس محافظة مأدبا

وقال رئيس اللجنة المهندس حسام عودة، إن المدراء التنفيذيين قدموا إيجازا عن مشاريعهم المطروحة هذا العام ونسب الإنجاز لكل مشروع والتي تم البدء بتنفيذها بنسب إنجاز متفاوتة.
وأشار إلى أن العوائق التي تواجه تنفيذ المشاريع في المحافظة تتركز على مشكلات في طرح العطاءات لأكثر من مرة لعدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة وإعادة طرحها من جديد مما يتسبب بمرور الوقت الذي يهدد بعدم تنفذها.
وأوضح عودة أنه تم استعراض عدد من المشاريع التي يصعب تنفيذها هذا العام والعمل على إجراء مناقلة في الموازنة داخل القطاع نفسه والمنطقة نفسها لضمان استغلال ما هو مخصص لهذه المشاريع وتنفيذه قبل نهاية السنة المالية للعام الحالي 2025.
وأكد أن لجنة مجلس محافظة مأدبا تعمل على تنفيذ كل المشاريع المتخصصة في موازنة محافظة مأدبا للعام 2025 بحيث تصل نسبة الإنجاز 100 بالمئة.
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