اجراء عمليات جراحة أطفال نوعية الأولى من نوعها بالاردن

الوكيل الإخباري- أجرى فريق طبي من مستشفى الجامعة الأردنية، عمليات نوعية هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة في حقل جراحة الأطفال، شملت ثلاث عمليات جراحية معقدة لأطفال تتراوح أعمارهم بين 6 و9 أعوام.

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وترأس الفريق استشاري جراحة الأطفال والمسالك البولية الدكتورة عبير الذياب، تحت إشراف استشاري جراحة قلب الأطفال الدكتور إياد العموري، وبمشاركة استشاري التخدير والعناية الحثيثة الدكتور خالد الزبن، وبمساندة كادر تمريضي وفني.



وبحسب بيان للمستشفى اليوم الخميس، قالت الدكتورة الذياب إن العملية الأولى كانت لطفل يبلغ من العمر 7 أعوام، كان يُعاني من عيب خَلقي في القولون والمستقيم وليس لديه فتحة شرج، ولديه وصلة خلقية بين المُستقيم والإحليل العلوي (المسالك البولية)، إضافة إلى وجود عيب خَلقي في القلب.



وأوضحت أنه تم خلال العملية، عمل فتحة شرج بواسطة المنظار بدلا من الطرق الجراحية التقليدية السابقة وهذا ما يُميّز هذه العمليّة، مشيرة إلى أنه وخلال المراجعات الطبية ما بعد العملية ونظرا لهذا العيب الخَلقي كان الطفل يعاني من ضعف عضلات الحوض والصمام الشرجي الذي نتج عنه سلس بُراز وتم إعطاؤه حُقن شرجيّة كان لها دور كبير بأن يعود الطفل ليعيش حياة أفضل من حيث الإخراج وممارسة حياته بصورة طبيعية وأن يعود إلى مقاعد الدراسة.



‎وحول العمليّة الثانية، بيّنت الدكتورة الذياب، بأنها لطفلة تبلغ من العمر 6 أعوام كانت تُعاني من التهاب شديد بالرئة نتج عنها تجمُّع قيحي في التجويف الصدري و وصلة هوائيّة (بين القصبات الهوائيّة والتجويف الصّدري)، ما استدعى إجراء عملية جراحية لتصريف القيح واستئصال الجزء المتضرر من الرئة وإغلاق هذه الوصلة باستخدام عضلة القفص الصدري "كرُقعة"، وباستخدام هذه التقنيّة تم إخراج الطفلة من المستشفى خلال عدة أيام بدلا من إبقائها في المستشفى لعدّة أسابيع.



‎وحول العمليّة الثالثة التي أجريت لطفلة تبلغ من العمر 9 أعوم، وأوضحت الذياب أن الطفلة كانت تُعاني من وجود كيس خَلقي نادر في الطحال، الأمر الذي استدعى استئصال جزئي له باستخدام المنظار مع المحافظة على الجزء الأكبر وهذا لأهمية الطحال بالمناعة، وتم إجراء هذه العملية بمشاركة استشاري جراحة الجهاز الهضمي والكبد والقنوات الصفراوية الدكتور محمد الزعبي.