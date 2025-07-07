احالة ضباط في الامن العام الى التقاعد - اسماء

عميد /عمر مثقال مسلم
عميد/منتصر منصور محمد
عميد ركن مهندس /هيثم رزق فهد
عميد /محمد عبدالله مصطفى
عميد /عوض محمد عواد
عميد ركن/عاكف احمد علـي
عميد ركن /احمد عبد سلمان
عميد /عامر سعيد عوده
عميد قاضي /رامي علـي احمد
عميد /علاء عبدالله فرحان
عميد /هاني حسين موسى
عميد /عيسى سالم عواد
عميد /فوزي مصطفى احمد
عميد /انور عليان رضوان
عميد /محمود احمد محمد
عميد ركن /موفق مشعل هزيل
عميد /ايمن جبريل سليمان
عقيد ركن/محمد احمد سعد
عقيد /عبد الكريم عاطف عبد الكريم
عقيد /وائل احمد سالم
عقيد /يوسف احمد عبدالله
عقيد /فراس عبدالرزاق مرعي
عقيد /انور احمد سالم
عقيد /طارق ذيب سالم
عقيد /ايسر ابراهيم طعمه
عقيد /غيث بركات محمد
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