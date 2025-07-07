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احالة ضباط في الامن العام الى التقاعد - اسماء

الأمن العام
الامن العام
 
الإثنين، 07-07-2025 06:06 م
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   قرر مجلس الوزراء احالة الضباط التالية اسماؤهم الى التقاعد ، وفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري .اضافة اعلان



عميد /عمر مثقال مسلم

عميد/منتصر منصور محمد

عميد ركن مهندس /هيثم رزق فهد

عميد /محمد عبدالله مصطفى

عميد /عوض محمد عواد

عميد ركن/عاكف احمد علـي

عميد ركن /احمد عبد سلمان

عميد /عامر سعيد عوده

عميد قاضي /رامي علـي احمد

عميد /علاء عبدالله فرحان

عميد /هاني حسين موسى

عميد /عيسى سالم عواد

عميد /فوزي مصطفى احمد

عميد /انور عليان رضوان

عميد /محمود احمد محمد

عميد ركن /موفق مشعل هزيل

عميد /ايمن جبريل سليمان

عقيد ركن/محمد احمد سعد

عقيد /عبد الكريم عاطف عبد الكريم

عقيد /وائل احمد سالم

عقيد /يوسف احمد عبدالله

عقيد /فراس عبدالرزاق مرعي

عقيد /انور احمد سالم

عقيد /طارق ذيب سالم

عقيد /ايسر ابراهيم طعمه

عقيد /غيث بركات محمد
 
 
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