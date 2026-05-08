احتراق أجزاء من شاحنة على طريق البحر الميت - فيديو

الوكيل الإخباري - تعاملت فرق الدفاع المدني، اليوم الجمعة، مع احتراق أجزاء من شاحنة على طريق البحر الميت، وفق ما أفاد به شهود عيان.



وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن الدفاع المدني هرع إلى مكان الحريق فور تلقي البلاغ وعمل على اخماد الحريق، فيما لم يؤثر الحريق على حركة المرور على الطريق.



وأضافوا أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا للوقوف على أسباب الحريق.

