احتفالاً بعيد ميلاد الملك.. مسيرة دراجات ضخمة تنطلق من زين وتجوب شوارع عمّان

وتنطلق المسيرة بمشاركة 500 دراجة نارية لتجوب شوارع العاصمة عمّان صباح يوم الجمعة من أمام مبنى شركة زين الرئيسي الكائن في شارع الملك عبدالله الثاني، باتجاه دوار خلدا مروراً بإشارات النسر ثم شارع المدينة الطبية إلى طريق المطار باتجاه جسر ناعور إلى ميدان الإرسال، وصولاً إلى مقر متحف الدبابات الملكي، فيما ستتضمن الفعالية تجمعاً لمالكي الدراجات النارية أمام مبنى الشركة قبل انطلاق المسيرة، وعرضاً للدراجات النارية الكلاسيكية من متحف السيارات الملكي.
وتدأب شركة زين الأردن على تنظيم هذه الفعالية في كل عام بالتعاون مع شركائها، احتفالاً بعيد ميلاد سيد البلاد للتعبير عن الفرح بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الأردنيين جميعاً، وذلك في إطار الاحتفالات التي تعم المملكة بهذه المناسبة.
-
أخبار متعلقة
-
ورشة توعوية للسيدات الناجيات من سرطان الثدي في اربد
-
الملك يعقد اليوم لقاءات مع عدد من القيادات الأوروبية
-
التوثيق الملكي يعرض وثيقة بمناسبة ذكرى ميلاد جلالة الملك
-
بدء تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع الناقل الوطني قبل نهاية العام
-
مجلس الوزراء يمهل هؤلاء مدة عام وإلا تطبيق القانون بصرامة
-
العيد 63 لميلاد جلالة الملك يصادف غدا الخميس
-
البكار يروج للعمالة الأردنية في السعودية
-
16 طائرة مساعدات جديدة تقلع إلى غزة ضمن الجسر الجوي الأردني