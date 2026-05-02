احتفالية لتكريم عمال الوطن في بلدية إربد احتفاءً بعيد العمال

الوكيل الإخباري- نظم فريق "نحن معا " التطوعي، احتفالية بمناسبة عيد العمال، تكريمًا لعمال الوطن في بلدية إربد الكبرى وتقديرًا لجهودهم في خدمة المجتمع.

وشارك في الفعالية، ممثلون عن فعاليات أكاديمية ومجتمعية وتطوعية، حيث سادت أجواء من التقدير والامتنان، تخللها تكريم عدد من عمال الوطن، تقديرًا لجهودهم في الحفاظ على نظافة المدينة وجمالها.