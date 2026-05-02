احتفالية لتكريم عمال الوطن في بلدية إربد احتفاءً بعيد العمال

السبت، 02-05-2026 12:56 ص

الوكيل الإخباري-   نظم فريق "نحن معا " التطوعي، احتفالية بمناسبة عيد العمال، تكريمًا لعمال الوطن في بلدية إربد الكبرى وتقديرًا لجهودهم في خدمة المجتمع.

وشارك في الفعالية، ممثلون عن فعاليات أكاديمية ومجتمعية وتطوعية، حيث سادت أجواء من التقدير والامتنان، تخللها تكريم عدد من عمال الوطن، تقديرًا لجهودهم في الحفاظ على نظافة المدينة وجمالها.


وأكد رئيس لجنة البلدية عماد العزام، اعتزازه بهذه المبادرة، وما تعكسه من وعي مجتمعي بأهمية الدور الذي يؤديه عمال الوطن، مشيرًا إلى أن الاحتفاء بالعمال يجسد قيم العمل والانتماء.

 
 


زراعة الأزرق تنجح في حملة مكافحة آفة سوسة النخيل الحمراء

أخبار محلية زراعة الأزرق تنجح في حملة مكافحة آفة سوسة النخيل الحمراء

بلدية المفرق الكبرى

أخبار محلية بلدية المفرق الكبرى تضبط وتتلف كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك

علما الولايات المتحدة وايران

عربي ودولي إدارة ترامب: الحرب "توقفت" مع حلول نهاية المهلة بشأن صلاحيات الحرب

الشوابكة رئيسًا لجمعية أطباء الأطفال

أخبار محلية الشوابكة رئيسًا لجمعية أطباء الأطفال

جامعة عجلون تشارك بفعاليات الملتقى الصيدلاني العلمي السوري

أخبار محلية جامعة عجلون تشارك بفعاليات الملتقى الصيدلاني العلمي السوري

براميل نفط

عربي ودولي واشنطن تستهدف منشأة نفطية صينية في إطار حزمة عقوبات جديدة ضد إيران

الذهب

أسواق ومال ارتفاع اسعار الذهب عالميا



 
 






