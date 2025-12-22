احتفال باليوم العالمي للدفاع المدني في الطفيلة

وتضمنت الفعالية معرضا للمعدات والآليات الحديثة المستخدمة في عمليات الإنقاذ والإسعاف والإطفاء، ومحاضرات توعوية، وتدريبات على الإسعافات الأولية، استهدفت طلبة الجامعة وأفراد المجتمع المحلي، بما يسهم في تعزيز ثقافة التعامل السليم مع الحالات الطارئة.
وأكد رئيس الجامعة الدكتور حسن الشلبي، بحضور قائد أمن إقليم الجنوب العميد الركن محمود الفايز، حرص الجامعة على دعم المبادرات الوطنية التي تعزز وعي الطلبة والمجتمع المحلي بأهمية السلامة العامة والاستعداد للطوارئ، مشيدا بالدور الكبير الذي يقوم به جهاز الدفاع المدني في حماية الأرواح والممتلكات.
وشدد الشلبي على أهمية تعزيز التعاون والشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والجهات المختصة لنشر ثقافة السلامة والوقاية وترسيخ مفاهيم الاستعداد لمواجهة المخاطر المختلفة.
من جانبه، أشار مدير مديرية دفاع مدني الطفيلة، المقدم عبدالله الشنيكات، إلى أن هذا الاحتفال يأتي لتسليط الضوء على الجهود التي تبذلها كوادر الدفاع المدني في الحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، مؤكدا حرص المديرية على تقديم أفضل الخدمات.
وشهدت الفعالية تفاعلا لافتا من الطلبة وأفراد المجتمع المحلي، حيث استعرضت كوادر الدفاع المدني أبرز المعدات والتقنيات الحديثة في مجالات الإنقاذ والسلامة العامة، إضافة إلى تقديم فحوصات طبية مجانية وتوزيع منشورات توعوية تسهم في نشر ثقافة السلامة العامة.
وأكدت إدارة الجامعة أن تنظيم هذه الفعاليات يأتي في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية وترسيخ مفاهيم الاستعداد لمواجهة المخاطر والطوارئ، بما يسهم في بناء مجتمع واع وقادر على التعامل مع مختلف الظروف الطارئة.
