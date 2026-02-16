احتفال في الكرك بمناسبة يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين

وأكد مدير النادي العميد المتقاعد علي الصرايرة أن يوم الوفاء يمثل محطة تقدير واعتزاز برجال قدموا الكثير للوطن.
وشدد العميد سلامة الحباشنة في كلمة المتقاعدين العسكريين على أن المتقاعد العسكري سيبقى جنديًا وفيًا للوطن وقيادته الهاشمية، وأن مسيرة العطاء مستمرة بروح الانتماء والإخلاص، مؤكدا أن محافظة الكرك تبقى وفيّة لرجالها، وأن المتقاعدين العسكريين وأبناء الشهداء سيظلون عنوانًا للفخر والاعتزاز في مسيرة الوطن.
-
أخبار متعلقة
-
احتفالية في ذيبان بعيد ميلاد جلالة الملك ويوم الوفاء والبيعة
-
الأميرة سمية ترعى اختتام جائزة الملكة رانيا الوطنية للريادة
-
بلدية سهل حوران تبحث وسفير الاتحاد الأوروبي التعاون التنموي
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء
-
الأوقاف: سداد ديون غارمات وكوبونات وطرود وإفطارات رمضانية
-
إقرار نقل مشروع أنبوب غاز الريشة إلى شركة البترول الوطنية
-
مجلس الوزراء يطلع على خطط وزارة الأوقاف لشهر رمضان المبارك
-
الاردن .. مشروع قانون سيسهم في حل قضايا عالقة منذ سنوات لآلاف العقارات