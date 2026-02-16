احتفال في الكرك بمناسبة يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين

الوكيل الإخباري- احتفل نادي المتقاعدين العسكريين في الكرك، اليوم الأحد، بمناسبة يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين، برعاية محافظ الكرك الدكتور قبلان الشريف، وبحضور مندوب مدير المؤسسة الاقتصادية العسكرية العميد المتقاعد بسام النابلسي.

وأكد مدير النادي العميد المتقاعد علي الصرايرة أن يوم الوفاء يمثل محطة تقدير واعتزاز برجال قدموا الكثير للوطن.