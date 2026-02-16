الإثنين 2026-02-16 01:09 ص

احتفال في الكرك بمناسبة يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين

الإثنين، 16-02-2026 12:28 ص

الوكيل الإخباري-    احتفل نادي المتقاعدين العسكريين في الكرك، اليوم الأحد، بمناسبة يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين، برعاية محافظ الكرك الدكتور قبلان الشريف، وبحضور مندوب مدير المؤسسة الاقتصادية العسكرية العميد المتقاعد بسام النابلسي.

وأكد مدير النادي العميد المتقاعد علي الصرايرة أن يوم الوفاء يمثل محطة تقدير واعتزاز برجال قدموا الكثير للوطن.


وشدد العميد سلامة الحباشنة في كلمة المتقاعدين العسكريين على أن المتقاعد العسكري سيبقى جنديًا وفيًا للوطن وقيادته الهاشمية، وأن مسيرة العطاء مستمرة بروح الانتماء والإخلاص، مؤكدا أن محافظة الكرك تبقى وفيّة لرجالها، وأن المتقاعدين العسكريين وأبناء الشهداء سيظلون عنوانًا للفخر والاعتزاز في مسيرة الوطن.

 
 


احتفال في الكرك بمناسبة يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين

