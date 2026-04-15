احتفال وطني بالمدرج الروماني وإضاءة المطار وعدد من المواقع الأثرية احتفالا بيوم العلم

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الثقافة وإدارة مهرجان جرش عن إقامة احتفال وطني بمناسبة اليوم الوطني للعلم الأردني تحت رعاية رئيس الوزراء في المدرج الروماني بالعاصمة عمّان يوم غدٍ الخميس الموافق 2026/4/16.

وقالت الوزارة إن الاحتفال يأتي بمناسبة يوم العلم الذي يمثل مناسبة وطنية عزيزة تعكس معاني الفخر والاعتزاز براية الأردن، حيث سيحيي الحفل الفنان الأردني عمر العبداللات.



وأضافت أن فعاليات يوم العلم ستتضمن عدداً من الأنشطة المصاحبة في مختلف محافظات المملكة الأردنية الهاشمية، ومن أبرزها:



- إضاءة مطار الملكة علياء الدولي بالكامل، بما في ذلك المداخل والمخارج.

- إضاءة مواقع أثرية ورمزية مثل (قلعة عجلون، قلعة الكرك، المركز الثقافي الملكي، مدرسة السلط الثانوية، وزارة الثقافة، جدار رئاسة الوزراء).

- وضع شاشات عرض عدد (2) في مطار الملكة علياء الدولي.

- وضع شاشات عرض في (12) محافظة، بالإضافة إلى الإضاءة والصوت، لتمكين الجمهور من متابعة الفعاليات مباشرة.