احتمالات أن يكون غدًا الأحد أول أيام عيد الفطر في الأردن

الوكيل الإخباري- يترقب الأردنيون تحري هلال شهر شوال بعد غروب اليوم السبت، لتحديد موعد عيد الفطر السعيد، ولكن ما هي احتمالات أن يكون يوم غدٍ الأحد هو أول أيام عيد الفطر السعيد في الأردن.

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الجمعية الفلكية الأردنية أكدت في وقت سابق أن رصد هلال شهر شوال بعد غروب اليوم السبت غير ممكنة بشتى الوسائل التكنولوجية في العالم العربي والإسلامي، وهذا الأمر يعني أن يوم غدٍ الأحد سيكون المتمم لشهر رمضان على أن يكون موعد عيد الفطر هو يوم الاثنين المقبل.

بدوره أوضح أستاذ علم الفيزياء الفلكية ونائب عميد كلية العلوم في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور علي الطعاني لـ"الوكيل الإخباري"، أن رؤية هلال شوال اليوم مستحيلة في التليسكوب والعين المجردة نظرا لقصر عمر الهلال وقت الرصد والمقدر بنحو 5 ساعات و12 دقيقة، علما بأن أقل عمر يمكن رؤيته بالتليسكوب هو 13 ساعة وبالعين المجردة هو 16 ساعة.

وأضاف أن قصر مدة الرصد البالغة اليوم السبت 29 آذار ستكون نحو 10 دقائق وهي مدة غير كافية لرؤية الهلال، حيث يحتاج رصد الهلال بعد مغيب الشمس في الأفق الغربي إلى 40 دقيقة، إضافة إلى أن الهلال سيكون قريبًا جدًا من قرص الشمس بحوالي 3 درجات، مما يجعله شبه ملاصق لقرص الشمس، ويزيد من صعوبة رصده.

وفي حال تعذر رؤية الهلال مساء اليوم السبت فإن لجنة مكونة من 11 عضوا في مجلس الإفتاء ستعلن أن يوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر السعيد، أما في حال جرى رصد الهلال ورؤيته في أي من مناطق المملكة فإن يوم غدٍ الأحد سيكون هو أول أيام العيد في الأردن.