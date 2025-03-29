احتمالات أن يكون غدًا الأحد أول أيام عيد الفطر في الأردن

وفي حال تعذر رؤية الهلال مساء اليوم السبت فإن لجنة مكونة من 11 عضوا في مجلس الإفتاء ستعلن أن يوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر السعيد، أما في حال جرى رصد الهلال ورؤيته في أي من مناطق المملكة فإن يوم غدٍ الأحد سيكون هو أول أيام العيد في الأردن.
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