احذر.. هذا الأمر يضاعف قيمة فاتورة الكهرباء

الوكيل الإخباري- اكدت شركة توزيع الكهرباء ان تسرب الهواء يسبب هدرًا للطاقة ويجعل المكيف يعمل لفترات أطول.

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ودعت شركة توزيع الكهرباء الأردنيين إلى افحص الإطارات والأبواب بشكل دوري، واستخدم شرائط عزل لإغلاق الفجوات.