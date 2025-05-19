الإثنين 2025-05-19 11:51 م
 

احذر.. هذا الأمر يضاعف قيمة فاتورة الكهرباء

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 19-05-2025 09:55 م

الوكيل الإخباري-   اكدت شركة توزيع الكهرباء ان تسرب الهواء يسبب هدرًا للطاقة ويجعل المكيف يعمل لفترات أطول. 

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ودعت شركة توزيع الكهرباء الأردنيين إلى افحص الإطارات والأبواب بشكل دوري، واستخدم شرائط عزل لإغلاق الفجوات. 


ونوهت إلى انه يمكن اختبار التسرب عبر تقريب شمعة مشتعلة من الفجوة وملاحظة اهتزاز اللهب.

 
gnews

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