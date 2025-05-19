احذر.. هذا الأمر يضاعف قيمة فاتورة الكهرباء

ودعت شركة توزيع الكهرباء الأردنيين إلى افحص الإطارات والأبواب بشكل دوري، واستخدم شرائط عزل لإغلاق الفجوات.
ونوهت إلى انه يمكن اختبار التسرب عبر تقريب شمعة مشتعلة من الفجوة وملاحظة اهتزاز اللهب.
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