اختتام أعمال المؤتمر الدولي الثامن لجمعية أطباء الأمراض النفسية الأردنية

الوكيل الإخباري- اختتمت اليوم الجمعة، أعمال المؤتمر الأردني الدولي الثامن لجمعية أطباء الأمراض النفسية الأردنية، الذي انعقد على مدار يومين تحت رعاية سمو الأميرة غيداء طلال، وبمشاركة واسعة من علماء ومختصين وخبراء من داخل المملكة وخارجها.

وقال رئيس المؤتمر، الدكتور علاء الفروخ، إن المؤتمر الذي جاء بالتزامن مع "مؤتمر دعم الصحة النفسية في قطاع غزة"، رفع بيانه الختامي متضمنًا توصيات عملية تهدف إلى تعزيز مكانة الصحة النفسية كجزء لا يتجزأ من منظومة الصحة الشاملة، مؤكدًا الدور المحوري للطب النفسي في صون كرامة الإنسان وتخفيف معاناته، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.



وبين الدكتور الفروخ، أن انعقاد المؤتمر جاء في ظرف إنساني بالغ الحساسية، لمناقشة التحديات النفسية الناجمة عن الحروب والنزاعات والتهجير، وفي مقدمتها الآثار النفسية العميقة التي يعيشها الأهل في قطاع غزة.



وأعرب المشاركون عن اعتزازهم بتمكين الكوادر العاملة في القطاع من المشاركة في جلسات المؤتمر "عن بعد"، مشددين على المسؤولية الأخلاقية في حشد المناصرة وبناء استجابات نفسية مستدامة للمناطق المتضررة.



وأوصى المؤتمر في ختام مداولاته العلمية إلى جملة من التوصيات، أبرزها ضرورة إدماج الصحة النفسية ضمن أولويات السياسات الصحية الوطنية، وتعزيز دمج خدماتها في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات العامة لضمان عدالة الوصول إليها.



كما أوصى إلى تطوير برامج عاجلة ومستدامة لدعم الصحة النفسية في قطاع غزة، مع التركيز على الفئات الأكثر تضررا كالأطفال والنساء والجرحى والكوادر الصحية، بالإضافة إلى توسيع برامج التأهيل للعاملين في الطب النفسي حول كيفية التعامل مع الأزمات والصدمات، وتشجيع البحث العلمي الرصين لتطوير قواعد بيانات تدعم التخطيط المستند إلى الأدلة، والتحول نحو خدمات الصحة النفسية المجتمعية للحد من "الوصمة" المرتبطة بالمرض النفسي، وتطوير نماذج رعاية قريبة من المواطنين، والتوسع في استخدام تقنيات الطب النفسي "عن بعد" والإشراف الإلكتروني للوصول إلى المناطق المحاصرة أو محدودة الإمكانات في أوقات الأزمات.