اختتام أول تدريب متخصص بالسباكة المنزلية لسيدات المجتمع المحلي في البلقاء

الإثنين، 01-06-2026 12:06 م

الوكيل الإخباري- اختتمت سلطة المياه أول برنامج تدريبي متخصص في السباكة المنزلية ضمن برنامج (حكيمات المياه) الذي ينفذ بالتعاون مع عدد من الجهات، وبدعم من البنك الدولي، والذي يستهدف سيدات من المجتمع المحلي في محافظة البلقاء كمرحلة أولى.

وتلقت المشاركات خلال البرنامج الذي أقيم في مقر جمعية بصمة الخير الخيرية تدريباً عملياً ونظرياً على أعمال السباكة المنزلية الأساسية، شمل الكشف عن التسريبات المنزلية وإصلاحها، وصيانة الأدوات الصحية، والتعامل مع الأعطال البسيطة في شبكات المياه المنزلية، إضافة إلى التوعية بأفضل الممارسات المتعلقة بترشيد استهلاك المياه وتقليل الهدر.


وأكد المساعد لشؤون الإعلام والاتصال عمر سلامة أن رفع قدرات أفراد المجتمع المحلي في مجال الصيانة المنزلية البسيطة يسهم بشكل مباشر في الحد من فاقد المياه الناتج عن التسربات المنزلية غير المكتشفة أو غير المعالجة، ويعزز ثقافة المسؤولية المشتركة في الحفاظ على الموارد المائية الوطنية.


كما أن تزويد السيدات بمهارات عملية تمكنهن من التعامل مع المشكلات المنزلية المرتبطة بالمياه بكفاءة، وتعزز دورهن كشريكات فاعلات في جهود المحافظة على المياه داخل الأسرة والمجتمع، بالإضافة إلى تمكينهن اقتصادياً وتوفير فرص لهن لدخول سوق العمل خاصة بعد حصولهن على شهادة مزاولة المهنة التي تعتبر إحدى أهداف البرنامج.


ويأتي هذا التدريب ضمن سلسلة تدريبات تستهدف سيدات من المجتمع المحلي واللاجئات وذوي الاحتياجات الخاصة من مختلف محافظات المملكة لتمكين المجتمعات المحلية من المساهمة في الحفاظ على الموارد المائية والحد من الفاقد المائي، بما ينسجم مع الجهود الوطنية الرامية إلى مواجهة تحديات المياه وتحقيق الاستخدام الأمثل والمستدام للموارد المائية في المملكة.

 
 


