اختتام البرنامج الوطني بصمة في جرش

وحضر حفل الاختتام نائب محافظ جرش الدكتور محمد العوامرة وعدد من مدراء التربية وسائل الإعلام في جرش وعجلون.
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