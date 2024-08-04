اختتام البرنامج الوطني بصمة في جرش

الوكيل الاخباري - مندوبا عن وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة رعى امين عام الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة في مخيم الأميرة بسمه الكشفي في دبين بمحافظة جرش امس فعاليات الحفل الختامي للبرنامج الوطني الصيفي بصمة .



وحضر حفل الاختتام نائب محافظ جرش الدكتور محمد العوامرة وعدد من مدراء التربية وسائل الإعلام في جرش وعجلون.