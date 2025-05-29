اختتام التمرين العسكري المشترك أسود الحرس الملكي الخاص/3

واشتمل التمرين على رمايات من مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة ورماية رشاش الجاو والرماية من خلال السيارات والدراجات و القناصين وكيفية استخدام الطائرات المسيرة والتعامل معها في جميع المجالات.
ويهدف التمرين إلى تبادل الخبرات وتطوير المهارات في مجالات الأمن والحماية القريبة وتدريب فرق القناصين وفرق التدخل السريع على الرمايات المختلفة.
يذكر أن فعاليات تمرين أسود الحرس الملكي انطلقت منذ نحو 3 أعوام، ويعكس استمرار تنفيذ التمرين بشكل سنوي عمق العلاقات بين الجيشين الشقيقين.
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