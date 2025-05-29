اختتام التمرين العسكري المشترك أسود الحرس الملكي الخاص/3

الوكيل الإخباري- اختتم في مدرسة الحرس الملكي الخاص اليوم الخميس، تمرين أسود الحرس الملكي الخاص/3 بمشاركة قيادة الحرس الملكي في مملكة البحرين الشقيقة، بحضور مدير التدريب العسكري، ونائب قائد الحرس الملكي البحريني، وقائد الحرس الملكي الخاص.

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واشتمل التمرين على رمايات من مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة ورماية رشاش الجاو والرماية من خلال السيارات والدراجات و القناصين وكيفية استخدام الطائرات المسيرة والتعامل معها في جميع المجالات.



ويهدف التمرين إلى تبادل الخبرات وتطوير المهارات في مجالات الأمن والحماية القريبة وتدريب فرق القناصين وفرق التدخل السريع على الرمايات المختلفة.