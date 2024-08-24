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اختتام الدورة الرابعة من مهرجان صيف الأردن

مهرجان صيف الأردن
مهرجان صيف الأردن
السبت، 24-08-2024 08:06 م

الوكيل الإخباري-    اختتمت الدورة الرابعة من مهرجان صيف الأردن يوم أمس الجمعة في جميع محافظات المملكة، والذي أقيم هذا العام بالتزامن مع اليوبيل الفضي لتسلّم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.

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وشهد المهرجان الذي أقيم أيام الجمع بالتناوب بين محافظات الشمال والوسط والجنوب، لفترة استمرّت نحو شهرين، فعاليات وأنشطة لجميع الفئات العمرية.

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