اختتام الدورة الرابعة من مهرجان صيف الأردن

الوكيل الإخباري- اختتمت الدورة الرابعة من مهرجان صيف الأردن يوم أمس الجمعة في جميع محافظات المملكة، والذي أقيم هذا العام بالتزامن مع اليوبيل الفضي لتسلّم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.

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