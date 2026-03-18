اختتام المسابقة الهاشمية للإناث لحفظ القرآن

الوكيل الإخباري- اختتمت اليوم الأربعاء، المسابقة الهاشمية المحلية للإناث لحفظ القرآن الكريم وتلاوته في دورتها الحادية والعشرين.





وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، خلال رعايته للحفل الختامي، إن تنظيم المسابقة يأتي في إطار رسالة هاشمية متواصلة في العناية بالقرآن الكريم وأهله، مثمنا الدعم الملكي المتواصل من خلال مبادرة جلالة الملك عبد الله الثاني لختم القرآن الكريم في مساجد المملكة، فضلا عن استمرار حلقات تعليم القرآن في المسجد الأقصى المبارك رغم الظروف الصعبة.



وأضاف إن القرآن الكريم سيبقى حاضرا في حياة المسلمين منهجا وسلوكا، مشددا على أهمية التمسك به وتدبره والعمل بأحكامه، وعدم هجره.



وأكد مضي الوزارة في دعم المراكز القرآنية وتنظيم المسابقات التي تهدف إلى غرس قيم القرآن في القلوب وترجمتها إلى سلوك عملي، مشيرا إلى أن استمرار تنظيم هذه المسابقات رغم التحديات والظروف التي تمر بها المنطقة يؤكد الحرص على مواصلة خدمة القرآن الكريم.



من جهتها، أوضحت مديرة الشؤون النسائية في الوزارة الدكتورة لميس الهزيم، أن هذه المسابقة التي انطلقت عام 2006 برعاية ملكية سامية، تواصل استقطاب المشاركات من مختلف الأعمار، وتوفير بيئة تنافسية قائمة على الأداء المتقن والحفظ السليم بإشراف لجان تحكيم متخصصة.



وبينت أن عدد المشاركات في المسابقة هذا العام بلغ 2448 متسابقة من مختلف محافظات المملكة، جرى تتويج 35 فائزة منهن بالمراكز المتقدمة، بعد مراحل من التصفيات الدقيقة.



وفي ختام الحفل، وزع راعي الحفل الشهادات على الفائزات، حيث تضمنت المسابقة 7 فروع بواقع 5 فائزات لكل فرع.



وفازت في فرع حفظ القرآن الكريم كاملا كل من: ريم الفطيمات، نور الإسلام عباس، دنيا محمود، مرام الطيار، وفتون البطوش. وفي فرع (25 جزءا): أرائك العمري، سارة عطية، رؤى خليفة، بيان جعارة، وأماني أبو حلوان. وفي فرع (20 جزءا): سندس الشقران، نسرين عليان، ميس الخطيب، شيماء الصبان، وهيفاء عيسى. وفي فرع (15 جزءا): سارة عميرة، عائشة ناصر، دانا خطاطبة، إيباء محمد، وآية قاسم. وفي فرع (10 أجزاء): نرجس سريوي، ندى الطيار، نورهان زاهدة، ريتال بني سلامة، وآسيا زعبي. وفي فرع (5 أجزاء): تالا قطامين، ليان عبيدات، سلمى العبد الرزاق، ديما الفقيه، وجنى العزام. أما في فرع (جزء واحد)، ففازت كل من: سلمى البواليز، مغفرة إبراهيم، سيراء مخادمة، جوري عواد، وسارة سليمان.



كما كرم وزير الاوقاف عضوات لجنة التحكيم للمسابقة.



وحضر حفل الختام، مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات، وقاضي القضاة عبد الحافظ الربطة، وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة، وأمين عام وزارة الأوقاف الدكتور إسماعيل الخطبا، ومفتين وأئمة وواعظات.







