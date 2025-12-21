الأحد 2025-12-21 02:07 م

اختتام المنتدى العربي السابع حول آفاق توليد الكهرباء

الأحد، 21-12-2025 12:20 م

الوكيل الإخباري-    اختتمت هيئة الطاقة الذرية الأردنية والهيئة العربية للطاقة الذرية، "المنتدى العربي السابع حول آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية " الذي نظمته بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجلس الوزاري العربي للكهرباء بجامعة الدول العربية.

وشهدت فعاليات المنتدى، بحسب بيان الهيئة اليوم الأحد، مناقشات حول دور الطاقة النووية في تأمين المياه والطاقة في العالم العربي، الذي شارك فيه نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) الدكتور ميخائيل شودوكوف.

 


وعقد المنتدى في وقت تواجه فيه معظم الدول العربية تحديات مشتركة، منها تزايد الطلب على الطاقة وندرة المياه، مع التوجه نحو خفض الانبعاثات الكربونية، ما يجعل الطاقة النووية خيارا استراتيجيا، حيث تبرز الحاجة الماسة الى ضرورة وجود برنامج تنموي عربي شامل للطاقة النووية يضع الشعوب العربية في مصاف الأمم المتقدمة.

 
 


