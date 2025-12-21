اختتام المنتدى العربي السابع حول آفاق توليد الكهرباء

وشهدت فعاليات المنتدى، بحسب بيان الهيئة اليوم الأحد، مناقشات حول دور الطاقة النووية في تأمين المياه والطاقة في العالم العربي، الذي شارك فيه نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) الدكتور ميخائيل شودوكوف.
وعقد المنتدى في وقت تواجه فيه معظم الدول العربية تحديات مشتركة، منها تزايد الطلب على الطاقة وندرة المياه، مع التوجه نحو خفض الانبعاثات الكربونية، ما يجعل الطاقة النووية خيارا استراتيجيا، حيث تبرز الحاجة الماسة الى ضرورة وجود برنامج تنموي عربي شامل للطاقة النووية يضع الشعوب العربية في مصاف الأمم المتقدمة.
