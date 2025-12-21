اختتام المنتدى العربي السابع حول آفاق توليد الكهرباء

الوكيل الإخباري- اختتمت هيئة الطاقة الذرية الأردنية والهيئة العربية للطاقة الذرية، "المنتدى العربي السابع حول آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية " الذي نظمته بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجلس الوزاري العربي للكهرباء بجامعة الدول العربية.

وشهدت فعاليات المنتدى، بحسب بيان الهيئة اليوم الأحد، مناقشات حول دور الطاقة النووية في تأمين المياه والطاقة في العالم العربي، الذي شارك فيه نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) الدكتور ميخائيل شودوكوف.