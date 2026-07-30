الخميس 2026-07-30 02:29 م

اختتام امتحانات التوجيهي للصف الحادي عشر والنتائج بعد منتصف آب المقبل

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الخميس، 30-07-2026 01:32 م

الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم محمود حياصات، إنه من المتوقع إعلان نتائج الامتحان العام للصف الحادي عشر في النصف الثاني من شهر آب المقبل، بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة.

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وكانت الوزارة قد اختتمت الخميس، امتحانات الثانوية العامة لطلبة الصف الحادي عشر للعام الحالي، التي بدأت في 23 الشهر الحالي.


وبحسب الحياصات، سارت الامتحانات في جميع أيامها بصورة طبيعية وفقا لما خطط له، حيث لم ترد إلى غرف العمليات في مركز الوزارة أو مديريات التربية والتعليم أي ملحوظات أثرت في حسن سير الامتحانات أو انتظامها، وذلك بفضل التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية والالتزام العالي الذي أبداه الطلبة وكوادر الوزارة.


وفي إطار حرص الوزارة على الحفاظ على نزاهة الامتحان وعدالته، قال الحياصات إن العدد التراكمي للمخالفات المسجلة خلال جميع أيام الامتحانات بلغ (55) مخالفة فقط، وهو ما يعكس المستوى العالي من الانضباط والالتزام بتعليمات الامتحان لدى أبنائنا الطلبة.

 
 


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