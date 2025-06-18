اختتام برنامج "التثقيف بالمهارات الحياتية"

وبين مدير شباب البلقاء احمد الحديدي أن البرنامج ركز على محاور تفاعلية شملت مهارات التواصل، والتفكير الإبداعي، وحل المشكلات، وإدارة الذات، واتخاذ القرار، باستخدام أساليب تدريبية حديثة قائمة على التفاعل والمشاركة.
ولفت الى أن هذه البرامج تسهم ببناء قدرات الشباب وتساعدهم في مواجهة التحديات اليومية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تقديم برامج نوعية تواكب احتياجاتهم.
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