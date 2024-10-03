اختتام برنامج الرعاية الوالدية بالأغوار الشمالية

الوكيل الإخباري- اختتمت بلدية شرحبيل بن حسنة، في لواء الأغوار الشمالية، اليوم الخميس، برنامج الجلسات التوعوية عن الرعاية الوالدية (بيتنا السعيد)، ضمن مشروع "مكاني"، الممول من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".

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وقالت مديرة وحدة تمكين المرأة في البلدية نجوى هيكل، إن البرنامج الذي تخلله عقد 13 جلسة، استهدف أمهات الأطفال من عمر يوم إلى 18 عاما، واشتمل على محاضرات بمشاركة مختصات في شؤون رعاية الأسرة، تهدف إلى بيان أهمية الرعاية الوالدية في الحفاظ على تماسك المجتمع والأسرة وحمايتها من الظواهر الجرمية والسلبية كون الأسرة تعد اللبنة الأولى في المجتمع.