اختتام برنامج الرعاية الوالدية بالأغوار الشمالية

وقالت مديرة وحدة تمكين المرأة في البلدية نجوى هيكل، إن البرنامج الذي تخلله عقد 13 جلسة، استهدف أمهات الأطفال من عمر يوم إلى 18 عاما، واشتمل على محاضرات بمشاركة مختصات في شؤون رعاية الأسرة، تهدف إلى بيان أهمية الرعاية الوالدية في الحفاظ على تماسك المجتمع والأسرة وحمايتها من الظواهر الجرمية والسلبية كون الأسرة تعد اللبنة الأولى في المجتمع.
وأضافت "ركزت جلسات البرنامج على المفاهيم المتعلقة بدليل الطفولة، ومهارات توجيه السلوك لأفراد العائلة وتعديله، وتوضيح أهمية الارتباط الآمن بين الوالدين والأبناء في تمتين العلاقات الأسرية والاجتماعية، وأساليب التعامل مع السلوكيات غير الإيجابية، إضافة إلى التعريف بحقوق الأطفال وكيفية حمايتهم من الإساءة في البيت والمدرسة، وسبل توجيه الابناء للتعامل الآمن مع وسائل التواصل الاجتماعي".
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