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اختتام برنامج المشاركة المدنية للشباب في الكرك

الكرك
الكرك
الخميس، 24-10-2024 12:18 ص

الوكيل الإخباري-    اختتمت جمعية زحوم الخيرية، التابعة لمديرية التنمية الاجتماعية، في قصبة الكرك اليوم الأربعاء، برنامج المشاركة المدنية "للشباب من الفئة العمرية 16-18 عامًا والذي سلط الضوء على قضية التوعية المرورية.

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وأوضح رئيس الجمعية عبدالرحمن الملاحمة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن التوعية المرورية تهدف إلى تعزيز الوعي بقوانين المرور وآداب السلوك على الطرق، مما يسهم في تغيير السلوكات المتهورة التي يُمارسها السائقون والمشاة وهي من أبرز الأولويات في عصرنا الحديث، لا سيما وأن حوادث السير أصبحت تؤثر بشكل مباشر على سلامة الأفراد والمجتمعات.


وأكد أن الاستثمار في التوعية المرورية ليس مجرد خيار، بل ضرورة ملحة تهدف إلى تقليل الحوادث وحماية الأرواح، مما يعود بالنفع على المجتمع بشكل عام.


وأشار إلى أن البرنامج ساعد المشاركين في استخدام منتج رقمي متمثل في مجموعة من الصور الفوتوغرافية التي تعكس أهمية السلامة على الطرق بالتعاون مع المدرّب التقني وسيم الخصاونة، لافتا الى أنه ومن خلال هذه الصور، تمكنت المشاركات من التعبير عن رؤيتهن لأهمية التوعية المرورية والتأثير الإيجابي من خلال نشر الوعي وجذب انتباه المجتمع إلى المخاطر المرتبطة بحوادث السير.

 
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