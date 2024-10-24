اختتام برنامج المشاركة المدنية للشباب في الكرك

الوكيل الإخباري- اختتمت جمعية زحوم الخيرية، التابعة لمديرية التنمية الاجتماعية، في قصبة الكرك اليوم الأربعاء، برنامج المشاركة المدنية "للشباب من الفئة العمرية 16-18 عامًا والذي سلط الضوء على قضية التوعية المرورية.

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وأوضح رئيس الجمعية عبدالرحمن الملاحمة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن التوعية المرورية تهدف إلى تعزيز الوعي بقوانين المرور وآداب السلوك على الطرق، مما يسهم في تغيير السلوكات المتهورة التي يُمارسها السائقون والمشاة وهي من أبرز الأولويات في عصرنا الحديث، لا سيما وأن حوادث السير أصبحت تؤثر بشكل مباشر على سلامة الأفراد والمجتمعات.



وأكد أن الاستثمار في التوعية المرورية ليس مجرد خيار، بل ضرورة ملحة تهدف إلى تقليل الحوادث وحماية الأرواح، مما يعود بالنفع على المجتمع بشكل عام.