اختتام برنامج المشاركة المدنية للشباب في الكرك

وأكد أن الاستثمار في التوعية المرورية ليس مجرد خيار، بل ضرورة ملحة تهدف إلى تقليل الحوادث وحماية الأرواح، مما يعود بالنفع على المجتمع بشكل عام.
وأشار إلى أن البرنامج ساعد المشاركين في استخدام منتج رقمي متمثل في مجموعة من الصور الفوتوغرافية التي تعكس أهمية السلامة على الطرق بالتعاون مع المدرّب التقني وسيم الخصاونة، لافتا الى أنه ومن خلال هذه الصور، تمكنت المشاركات من التعبير عن رؤيتهن لأهمية التوعية المرورية والتأثير الإيجابي من خلال نشر الوعي وجذب انتباه المجتمع إلى المخاطر المرتبطة بحوادث السير.
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