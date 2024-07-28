اختتام برنامج "بصمة" في عدد من المحافظات

الوكيل الإخباري - اختتمت في عدد من المحافظات، اليوم الأحد، أعمال البرنامج الوطني الصيفي "بصمة"، والذي نظمته وزارة التربية والتعليم لاستثمار طاقات الطلبة خلال العطلة الصيفية.



ففي تربية لواء الرمثا اختتم، برنامج "بصمة" في مدرسة الرمثا الثانوية للبنات ومدرسة خالد بن الوليد الأساسية للبنين.



وأشاد مدير تربية الرمثا، الدكتور فيصل الحوامدة، بالجهود المبذولة لتعزيز قيم الولاء للوطن والقيادة الهاشمية وتعزيز الثقة بالنفس واكتشاف مواهب الطلبة.



واطلع الحوامدة على الأعمال الفنية للطلبة في المعارض التي جرى تنظيمها في إطار أنشطة البرنامج، مشيرا إلى أن تلك المعارض أخرجت الطاقات الكامنة لدى الطلبة.



واشتمل البرنامج على مشاركة مرتبات إدارة الشرطة المجتمعية في مديرية الأمن العام من خلال تقديم محاضرات توعوية واجتماعية هادفة.



وتخلل حفل الختام فعاليات كشفية وفقرات استعراضية نفذت بكفاءة عالية.



واختتمت في مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية، اليوم، فعاليات البرنامج الوطني الصيفي "بصمة".



وأكد مدير التربية الدكتور موفق بني يونس، خلال تخريجه الطلبة المشاركين، أهمية البرنامج في تعزيز الهوية الوطنية وتعزيز قيم الولاء والإنتماء للوطن والقيادة الهاشمية واستثمار أوقات الفراغ للطلبة خلال الفترة الصيفية وتعزيز ثقافة المشاركة والعطاء المجتمعي من خلال مجموعة من البرامج والفعاليات والأنشطة ما ينعكس إيجاباً على سلوكهم ويترك أثراً إيجابياً على الوطن.



وأشار إلى أهداف البرنامج في بناء شخصية الطالب من جوانبها العقلية والبدنية والقيمية بشكل متزن لتمكينه من الانخراط في العمل التطوعي والتواصل مع الآخرين وتعريفه بمعالم الأردن التاريخية والأثرية والسياحية وتعزيز قيم المواطنة والحوار وتقبل الآخر، والعمل بروح الفريق، وتحمل المسؤولية، والاعتماد على النفس، والمشاركة، والحقوق والواجبات.



واشتمل البرنامج الذي أقيم بمدرستي وقاص الثانوية للبنات والمنشية الثانوية للبنين على مدى أسبوعين، على تدريبات في المهارات الكشفية والإرشادية والفنية والرياضية، بالإضافة إلى برنامج حقق والتعليم المهني.



كما اختتمت مديرية تربية قصبة الكرك، اليوم، فعاليات البرنامج الوطني الصيفي "بصمة"، بمشاركة طلبة من مختلف المدارس التابعة للمديرية.



وأوضح مدير "تربية الكرك"، سامر المجالي، خلال رعايته اختتام الفعاليات التي حضرها مدير الشؤون التعليمية نضال الفتينات، ورئيس قسم الرقابة الداخلية انشراح المعايطة، ورئيس قسم النشاطات محمود الجعافرة، وتربويون سابقون، أن البرنامج الذي استمر لمدة 11 يوما ساهم في استثمار طاقات الطلبة وتنمية مهارات العمل الجماعي لديهم والثقة بالنفس، إضافة إلى رفع كفاءتهم البدنية والتوعية بالبرنامج المهني "BTEC"، وأعمال الصيانة والنظافة وزراعة الأشجار لمجموعة من المدارس.



واستمع المجالي لعدد من الطلبة عن تجربتهم ومدى استفادتهم من البرنامج، حيث أكد الطلبة أن البرنامج أسهم بشكل كبير في تعلمهم المسؤولية والمساهمة في الأعمال التطوعية وتنمية العديد من المهارات التقنية والرياضية والكشفية والرسم.