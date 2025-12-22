الإثنين 2025-12-22 01:30 م

اختتام برنامج تدريبي لزيادة مهارات الإعلام الرقمي لمسؤولي التربية في إقليم الوسط

الإثنين، 22-12-2025 01:18 م

الوكيل الإخباري-   اختتم في جامعة الزرقاء، اليوم، البرنامج التدريبي المتخصص في تعزيز مفاهيم الدراية الإعلامية والمعلوماتية لمسؤولي الإعلام والمشرفين في مديريات التربية والتعليم بإقليم الوسط، والذي استمر لمدة أسبوع.

وهدف البرنامج، الذي نفذته وزارتا التربية والتعليم والاتصال الحكومي بالتعاون مع جامعة الزرقاء، وشارك فيه أكثر من 75 مسؤولًا إعلاميًا ومشرفًا تربويًا، إلى تطوير مهارات المشاركين في إنتاج محتوى إعلامي احترافي، ونشره بكفاءة عبر وسائل الإعلام الرقمية والتقليدية، بما يسهم في تعزيز حضور الرسالة التربوية ووصولها إلى مختلف فئات المجتمع.


وأعرب وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، في تعليق له على اختتام البرنامج التدريبي، عن أمله أن يسهم البرنامج في تمكين مسؤولي الإعلام والمشرفين في مديريات التربية والتعليم بإقليم الوسط من تطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم في استخدام أحدث التقنيات الحديثة في مجال الإعلام الرقمي.

 
 


