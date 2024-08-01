اختتام برنامج تدريب التربية الإعلامية والمعلوماتية بمركز شابات الوسطية

الوكيل الإخباري - اختتمت جمعية حماية الأسرة والطفولة اليوم الخميس برنامج التدريب المكثف في التربية الإعلامية والمعلوماتية، الذي استمر على مدار خمسة أيام في مركز شابات الوسطية.



وقدمت التدريب، المدربتان دانية عبد الغني ودينا الوهيب، وشارك فيه 20 متدربة للفئة العمرية 18-30 عاما، فيما تضمن البرنامج مجموعة من المواضيع الحيوية، منها تعريف التربية الإعلامية والمعلوماتية، خطواتها، وأهمية التعامل السليم مع الأخبار، وتمييز الأخبار الصحيحة من الخاطئة.



كما شمل التدريب، كيفية التحقق من صحة المعلومات عبر مراصد متخصصة، والتعامل مع مخاطر التنمر الإلكتروني، وطرق حماية الحسابات الشخصية.