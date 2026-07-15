اختتام بطولة الجوجيتسو للسنة التدريبية 2026

وشهدت البطولة منافسات قوية بين المشاركين عكست المستوى الفني والبدني المتميز لمنتسبي القوات المسلحة، وأسفرت نتائجها عن فوز فريق قيادة الحرس الملكي الخاص بالمركز الأول، فيما حل فريق المنطقة العسكرية الشرقية في المركز الثاني، وجاء فريق المنطقة العسكرية الوسطى في المركز الثالث.
وتأتي البطولة ضمن البرامج والأنشطة الرياضية السنوية التي ينفذها الاتحاد الرياضي العسكري، بهدف تعزيز روح المنافسة الشريفة بين مرتبات القوات المسلحة، ورفع مستويات اللياقة البدنية والجاهزية، إلى جانب ترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي.
وفي ختام البطولة، وزع مدير الاتحاد الرياضي العسكري الكؤوس والميداليات على الفرق الفائزة.
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