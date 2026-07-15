الأربعاء 2026-07-15 05:49 م

اختتام بطولة الجوجيتسو للسنة التدريبية 2026

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جانب من البطولة
 
الأربعاء، 15-07-2026 05:02 م

الوكيل الإخباري- اختتمت في مديرية الاتحاد الرياضي العسكري، اليوم الأربعاء، فعاليات بطولة الجوجيتسو للسنة التدريبية 2026، التي أقيمت في صالة الشهيد راشد الزيود بمشاركة فرق تمثل مختلف تشكيلات ووحدات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بحضور مدير الاتحاد الرياضي العسكري.

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وشهدت البطولة منافسات قوية بين المشاركين عكست المستوى الفني والبدني المتميز لمنتسبي القوات المسلحة، وأسفرت نتائجها عن فوز فريق قيادة الحرس الملكي الخاص بالمركز الأول، فيما حل فريق المنطقة العسكرية الشرقية في المركز الثاني، وجاء فريق المنطقة العسكرية الوسطى في المركز الثالث.


وتأتي البطولة ضمن البرامج والأنشطة الرياضية السنوية التي ينفذها الاتحاد الرياضي العسكري، بهدف تعزيز روح المنافسة الشريفة بين مرتبات القوات المسلحة، ورفع مستويات اللياقة البدنية والجاهزية، إلى جانب ترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي.


وفي ختام البطولة، وزع مدير الاتحاد الرياضي العسكري الكؤوس والميداليات على الفرق الفائزة.

 
 


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