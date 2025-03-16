اختتام بطولة الشطرنج بمركز شباب القويسمة

الوكيل الإخباري- عقدت مديرية أوقاف لواء الكورة غربي محافظة إربد، المجلس العلمي الهاشمي الثاني في شهر رمضان، في قاعة بلدية رابية الكورة.

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وأوضح مدير المديرية خالد بني ياسين، اليوم الأحد، أن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية تقيم هذا المجلس في رمضان سنويا تحت رعاية ملكية سامية.