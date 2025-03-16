اختتام بطولة الشطرنج بمركز شباب القويسمة

وأوضح مدير المديرية خالد بني ياسين، اليوم الأحد، أن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية تقيم هذا المجلس في رمضان سنويا تحت رعاية ملكية سامية.
وأشار إلى أن موضوع المجلس لهذا العام كان "الأحاديث التي عليها مدار الإسلام" وفقا لعلماء الأمة رحمهم الله، حيث تناولت الجلسة الثانية حديث "إن الحلال بين والحرام بين"، باعتباره قاعدة عظيمة في التشريع الإسلامي، ومدخلا لفهم مقاصد الشريعة وأحكامها.
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