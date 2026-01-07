اختتام جلسات توعوية لليافعين في تعاونية كفرسوم لمنتجي الرمان

09:37 م

الوكيل الإخباري- اختُتمت فعاليات جلسات توعوية لليافعين واليافعات في تعاونية كفرسوم الزراعية لمنتجي الرمان، اليوم الأربعاء. اضافة اعلان





ونُفِّذت الجلسات بالتعاون بين تعاونية كفرسوم والجمعية الطبية السورية الأميركية (سامز – اليد المساعدة)، ضمن برامج تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي وبناء قدرات الفئات الشابة.



وقال رئيس تعاونية كفرسوم الزراعية لمنتجي الرمان، المهندس عاهد عبيدات، إن تنفيذ هذه الجلسات يأتي في إطار الدور التنموي الذي تقوم به التعاونية في خدمة المجتمع المحلي، وبخاصة فئة اليافعين، من خلال برامج توعوية تسهم في بناء الإنسان وتعزيز قدراته المعرفية والسلوكية، إلى جانب دعم التنمية الاجتماعية المستدامة.



وأضاف عبيدات أن الجلسات، التي بلغ عددها 10 جلسات توعوية، استهدفت عددًا من المستفيدين من فئات عمرية مختلفة، وتناولت موضوعات توعوية هادفة، قُدِّمت بأساليب تدريبية تفاعلية حديثة، بما يعزز من مشاركة اليافعين ويشجعهم على الحوار والتفكير الإيجابي.



من جهته، قال ممثل الجمعية الطبية السورية الأميركية (سامز – اليد المساعدة)، نزار العزام، إن هذه الجلسات تأتي ضمن برامج سامز الهادفة إلى دعم الصحة المجتمعية والوقاية وتعزيز الوعي لدى فئة اليافعين، مؤكدًا أن الاستثمار في التوعية المبكرة يسهم في بناء جيل أكثر وعيًا وقدرة على مواجهة التحديات الصحية والاجتماعية.



وأضاف أن الشراكة مع المؤسسات المحلية، ومنها تعاونية كفرسوم الزراعية، تُعد نموذجًا فاعلًا للتكامل بين العمل التنموي والمجتمعي، وتسهم في ضمان وصول البرامج التوعوية إلى الفئات المستهدفة وتحقيق أثر مستدام على مستوى المجتمع المحلي.



وفي ختام البرنامج، جرى توزيع شهادات مشاركة على المستفيدين تقديرًا لالتزامهم وتفاعلهم طوال فترة تنفيذ الجلسات.



يذكر أن منظمة سامز تقوم بتنفيذ برنامج "اليد المساعدة"، وهو عبارة عن برنامج جماعي موجه لفئة الأطفال والمراهقين من عمر 13 إلى 17 عامًا.



ويهدف البرنامج إلى مساعدة المشاركين على بناء مهارة المرونة النفسية والعاطفية، والتعامل مع بعض المشكلات، كما يتضمن البرنامج 10 جلسات جماعية مدة كل جلسة ساعة ونصف، وتناقش الجلسات موضوعات مهمة في حياة المراهقين. ومن بعض المواضيع التي تُغطى داخل التدريب المكون من 10 جلسات: التعامل مع القلق الاجتماعي، التعامل مع النقد، التعامل مع الرفض الاجتماعي، التعامل مع الصعوبات العقلية للوالدين، التنمر، وتقبل صورة الجسد.

