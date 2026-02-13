اختتام دورة الإنقاذ المائي الثانية في العقبة

الوكيل الإخباري- اختتم مركز إعداد القيادات الشبابية في وزارة الشباب، اليوم الجمعة، دورة الإنقاذ المائي الثانية، التي أُقيمت في مسبح مدينة الأمير حمزة للشباب بمحافظة العقبة، بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والمعهد الأول للتدريب، وبمشاركة 20 متدربًا من إقليم الجنوب.

