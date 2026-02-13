الجمعة 2026-02-13 09:45 م

اختتام دورة الإنقاذ المائي الثانية في العقبة

الوكيل الإخباري-    اختتم مركز إعداد القيادات الشبابية في وزارة الشباب، اليوم الجمعة، دورة الإنقاذ المائي الثانية، التي أُقيمت في مسبح مدينة الأمير حمزة للشباب بمحافظة العقبة، بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والمعهد الأول للتدريب، وبمشاركة 20 متدربًا من إقليم الجنوب.

ونُفذت الدورة ضمن برامج تدريبية متخصصة يواصل المركز تنفيذها لتأهيل الشباب في مجال الإنقاذ المائي، وتزويد المسطحات المائية بكوادر مؤهلة تسهم في تعزيز السلامة العامة، والحد من حوادث الغرق، وفتح آفاق عمل جديدة محليًا ودوليًا.

 
 


