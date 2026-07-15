اختتام دورة الرياضة المتنوعة لأبناء الضباط العاملين في القوات المسلحة الأردنية

الوكيل الإخباري- اختتمت في مديرية الاتحاد الرياضي العسكري، اليوم الأربعاء، دورة الرياضة المتنوعة لأبناء الضباط العاملين في القوات المسلحة الأردنية، بحضور مدير الاتحاد الرياضي العسكري.

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وهدفت الدورة، التي استمرت أربعة أسابيع، إلى استثمار أوقات المشاركين خلال العطلة الصيفية، وتنمية قدراتهم البدنية والذهنية، وصقل شخصياتهم من خلال برنامج متكامل اشتمل على أنشطة رياضية وثقافية وتوعوية، بما يسهم في تعزيز قيم الانضباط والعمل الجماعي والثقة بالنفس.



واشتمل البرنامج التدريبي على عدد من الفعاليات الرياضية المتنوعة، منها السباحة، والفروسية، والإنزال الجبلي، والرماية، وكرة القدم، وألعاب الدفاع عن النفس، بإشراف مدربين مؤهلين، بهدف تطوير مهارات المشاركين، ورفع مستوى لياقتهم البدنية، وتعزيز روح المنافسة لديهم.



كما تضمن البرنامج زيارات ميدانية إلى صرح الشهيد ومتحف الدبابات الملكي، لتعريف المشاركين بتاريخ القوات المسلحة الأردنية، وإبراز التضحيات والبطولات التي سطرها نشامى الجيش العربي دفاعاً عن الوطن، إلى جانب الاطلاع على الإرث العسكري الوطني وما يضمه المتحف من مقتنيات وآليات عسكرية تاريخية.