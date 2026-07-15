الأربعاء 2026-07-15 05:48 م

اختتام دورة الرياضة المتنوعة لأبناء الضباط العاملين في القوات المسلحة الأردنية

ب
جانب من اختتام الدورة
 
الأربعاء، 15-07-2026 04:03 م

الوكيل الإخباري- اختتمت في مديرية الاتحاد الرياضي العسكري، اليوم الأربعاء، دورة الرياضة المتنوعة لأبناء الضباط العاملين في القوات المسلحة الأردنية، بحضور مدير الاتحاد الرياضي العسكري.

اضافة اعلان


وهدفت الدورة، التي استمرت أربعة أسابيع، إلى استثمار أوقات المشاركين خلال العطلة الصيفية، وتنمية قدراتهم البدنية والذهنية، وصقل شخصياتهم من خلال برنامج متكامل اشتمل على أنشطة رياضية وثقافية وتوعوية، بما يسهم في تعزيز قيم الانضباط والعمل الجماعي والثقة بالنفس.


واشتمل البرنامج التدريبي على عدد من الفعاليات الرياضية المتنوعة، منها السباحة، والفروسية، والإنزال الجبلي، والرماية، وكرة القدم، وألعاب الدفاع عن النفس، بإشراف مدربين مؤهلين، بهدف تطوير مهارات المشاركين، ورفع مستوى لياقتهم البدنية، وتعزيز روح المنافسة لديهم.


كما تضمن البرنامج زيارات ميدانية إلى صرح الشهيد ومتحف الدبابات الملكي، لتعريف المشاركين بتاريخ القوات المسلحة الأردنية، وإبراز التضحيات والبطولات التي سطرها نشامى الجيش العربي دفاعاً عن الوطن، إلى جانب الاطلاع على الإرث العسكري الوطني وما يضمه المتحف من مقتنيات وآليات عسكرية تاريخية.


وفي ختام الدورة، وزع مدير الاتحاد الرياضي العسكري الشهادات على المشاركين.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار محلية ولي العهد يرعى ملتقى الأساتذة الفخريين الثالث ويفتتح دارة العلوم والشركات الناشئة بالجامعة الأردنية

ا

أخبار محلية انطلاق أعمال مؤتمر "التقنينات الأردنية في 50 عاما" بجامعة اليرموك

ب

أخبار محلية اختتام بطولة الجوجيتسو للسنة التدريبية 2026

ب

شؤون برلمانية إقرار مشروع قانون إلغاء الاستهلاكية المدنية.. وضمان حقوق العاملين بعد الدمج مع العسكرية

ب

عربي ودولي إيطاليا: إنذار أحمر في عدد من المدن مع قدوم موجة الحر الثالثة

ب

فن ومشاهير لبنان.. رفع قرار منع السفر عن فضل شاكر

ل

اقتصاد محلي استقرار الإيرادات المحلية وارتفاع المنح يعززان نمو الإيرادات العامة لنهاية أيار

ل

أسواق ومال تراجع غير متوقع للإنتاج الصناعي في منطقة اليورو خلال مايو الماضي



 
 






الأكثر مشاهدة

 