اختتام دورة القيادة الاستراتيجية في فندق القوات المسلحة الأردنية

وهدفت الدورة التي استمرت خمسة أيام، إلى تعزيز قدرات القادة على المستوى الاستراتيجي في قطاعي الدفاع والأمن بمفهومهما الشامل، من خلال دراسة البيئة الداخلية والخارجية وتحدياتها الحالية والمستقبلية، وتقدير الفرص المتاحة بما يسهم في إحداث تأثير فاعل على المستويات الاستراتيجية المختلفة.
وتناولت الدورة مواضيع تخصصية ارتكزت على الحوار والنقاش والتحليل الاستراتيجي العلمي، عبر محاضرات ومؤتمرات ساهمت في تبادل الخبرات وصياغة رؤى واستراتيجيات بناءة تدعم صناعة القرار الاستراتيجي.
يشار إلى أن الدورة نفذت بالتعاون مع حكومة المملكة المتحدة، ممثلة بالسفارة البريطانية في عمّان، والأكاديمية الدفاعية، وجامعة كرانفيلد البريطانية.
-
أخبار متعلقة
-
"الأشغال" تبدأ دراسة توسعة طريق أم قيس - كفر أسد
-
"الاستهلاكية المدنية" تعلن توفر كميات كافية من زيت الزيتون خلال الأيام المقبلة
-
ولي العهد يلتقي الرئيس الإندونيسي في دافوس
-
ولي العهد يعقد لقاء في دافوس مع رئيس حكومة إقليم كردستان
-
ولي العهد يبحث توسيع الشراكة مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
-
قاضي القضاة يترأس اجتماعا لرؤساء المحاكم الشرعية
-
اتفاقية لإعادة هيكلة مديونية بلدية جرش الكبرى
-
الديوان الملكي يعزي عشيرتي الخضير وأبو زيد