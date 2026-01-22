اختتام دورة القيادة الاستراتيجية في فندق القوات المسلحة الأردنية

الوكيل الإخباري- اختتمت في فندق القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الخميس، دورة القيادة الاستراتيجية، بحضور آمر كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، وبمشاركة عدد من ضباط القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ودول شقيقة وصديقة، إضافةً إلى ممثلين عن وزارات ومؤسسات حكومية.

وهدفت الدورة التي استمرت خمسة أيام، إلى تعزيز قدرات القادة على المستوى الاستراتيجي في قطاعي الدفاع والأمن بمفهومهما الشامل، من خلال دراسة البيئة الداخلية والخارجية وتحدياتها الحالية والمستقبلية، وتقدير الفرص المتاحة بما يسهم في إحداث تأثير فاعل على المستويات الاستراتيجية المختلفة.

وتناولت الدورة مواضيع تخصصية ارتكزت على الحوار والنقاش والتحليل الاستراتيجي العلمي، عبر محاضرات ومؤتمرات ساهمت في تبادل الخبرات وصياغة رؤى واستراتيجيات بناءة تدعم صناعة القرار الاستراتيجي.